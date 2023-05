IAASB versnelt invoering standaarden duurzaamheidsrapportages

De International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) gaat vaart maken met de invoering van nieuwe controlestandaarden op het gebied van duurzaamheid. De openbare consultatie van een nieuwe set standaarden is twee maanden naar voren gehaald.



Het gaat om de International Standard on Sustainability Assurance (ISSA) 5000. Die zou vanaf oktober worden geconsulteerd, maar dat gebeurt nu naar verwachting al vanaf augustus. ‘Daarmee krijgen we ten eerste brede en vroege input en ten tweede hebben we met de vervroeging meer zekerheid dat de definitieve standaard in 2024 kan worden afgerond.’

Beleggers willen meer vaart

ISSA 5000 moet een zelfstandige overkoepelende controlestandaard worden voor duurzaamheidsrapportages. Eerder had onder meer Eumedion, vereniging van institutionele beleggers, al aangedrongen op het sneller ontwikkelen van nieuwe controlestandaarden. Eumedion vindt dat de IAASB ook op andere vlakken wel wat voortvarender mag handelen, zoals bij het uitvoeren van een nieuwe strategie en werkplan voor de periode tot 2027.