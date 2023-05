M&A-team Grant Thornton verder als Crown Deal Partners

Grant Thornton heeft het eigen team voor dienstverlening op het gebied van fusies en overnames (M&A) verzelfstandigd. Dat gaat nu apart verder als Crown Deal Partners. Het op tien na grootste accountantskantoor van Nederland zegt zo assuranceklanten beter te kunnen bedienen zonder dat de onafhankelijkheid in het geding komt.

Volgens Hans Bootsma, servicelineleader Advisory, komt de strategische keuze voort uit een aantal ontwikkelingen: ‘De afgelopen jaren heeft onze M&A-praktijk een mooie groei doorgemaakt en zijn we meer en meer betrokken bij steeds grotere transacties. Daar zijn we enorm trots op. Door het M&A-team zelfstandig extern te laten opereren zijn we beter in staat om de service te leveren volgens een structuur waar de fusie- en overnamemarkt om vraagt. En de onafhankelijkheid van onze dienstverlening is zo beter geborgd waardoor intensivering van M&A-dienstverlening aan onze assuranceklanten mogelijk is.’

Verder groeien

Het huidige M&A-team van Grant Thornton gaat met circa vijf mensen verder als samenwerkingspartner Crown Deal Partners, onder leiding van oud-partner Evert Everaarts en senior manager M&A Wouter Wolzak. Everaarts ziet daardoor kansen om ook een groter type klant te gaan bedienen. ‘In de 15 jaar dat ik werkzaam was bij Corporate Finance van Grant Thornton heeft M&A-services een stevige groei gerealiseerd. De huidige markt biedt enorme kansen om in die groei te excelleren en ons team heeft de kennis en expertise in huis die kansen te pakken. En de nauwe samenwerking met andere diensten waaronder transaction support-diensten van Grant Thornton maakt het mogelijk om klanten brede dienstverlening te blijven bieden.’

Kansen in dga-segment

Everaarts en Bootsma zien nog steeds een actieve markt in het dga-segment. ‘Zowel op Europees als nationaal niveau vonden het laatste jaar veel transacties plaats. De huidige onzekerheid lijkt voor bedrijven een stimulans om door middel van fusies en overnames de concurrentiepositie te versterken en voor ondernemers een impuls om te verkopen. Enerzijds door de grote beschikbaarheid van kapitaal in de markt, anderzijds door het aanbod van ondernemers die hun bedrijf willen verkopen. De afgekoelde markt waar veel over gesproken wordt, zit vooral bij grotere transacties boven de 100 miljoen euro.’