Bentacera opent nieuw kantoor in Groningen

Accountants- en advieskantoor Bentacera heeft een nieuw kantoor in Groningen. Het is de zevende kantoorlocatie en de eerste buiten de provincie Friesland. Met deze uitbreiding speelt Bentacera in op de groeiende vraag vanuit Groningen naar opdrachten op het gebied van fiscaal, advies en ondersteuning en controle. Bentacera neemt een pand op het Martini Trade Park in gebruik. Dit business center ligt gunstig aan de rand van het centrum van Groningen. Het pand in Groningen werd donderdag geopend door paralympisch kampioen op de tandem Tristan Bangma en vennoot Richard Nijholt.

Ambitieuze plannen

“Wij hebben ambitieuze plannen voor 2022 en de jaren daarna en zijn daarom verheugd over het feit dat er een nieuwe uitdaging begint in Groningen. Wij willen aantrekkelijk zijn voor bedrijven en mensen die willen wonen en werken in het Noorden van ons land. Het is ons streven om het beste advieskantoor van het Noorden te worden”, aldus Gooitzen Boonstra, algemeen directeur van Bentacera. “Onze kracht is onze persoonlijke betrokkenheid en brede expertise. Doordat we op deze locatie dichter bij onze opdrachtgevers in Groningen zitten, kunnen wij hen nog beter faciliteren. Wij focussen ons eerst op onze fiscale, MKB en controlediensten, de andere diensten zullen dan spoedig volgen, zodat we ook in heel Groningen 1 loket zijn voor alle ondernemersvragen.”

‘Behoefte aan lokaal advies groeit snel’

‘Door de steeds verdere opschaling van de grotere advies- en accountantskantoren naar de grotere accounts, ontstaat er ook in de Noordelijke regio binnen het MKB steeds meer behoefte aan een lokaal adviesbureau met de focus op kwaliteit en daadkracht’, meldt Bentacera. Ook de impact van de coronacrisis versterkt dit lokale gevoel en zorgt tevens voor nieuwe ontwikkelingen binnen de adviessector. Nu de economie weer aantrekt en hierdoor de investeringsactiviteit toeneemt, groeit de vraag naar fiscaal advies snel. Tevens vindt er een versnelde acceptatie van digitalisering plaats, waardoor er bij ondernemingen veel data beschikbaar komt. Bentacera speelt hier op in met de dienst data-analyse.’ Richard Nijholt, partner Audit hierover: “We willen het controleproces niet alleen zo efficiënt mogelijk laten verlopen, we willen onze klanten ook faciliteren met het interpreteren van de beschikbare data. Met slimme data-analysetools kunnen onze data-experts (controle) informatie realtime analyseren. Zo helpen we onze klanten ook aan betrouwbare managementinformatie, waarop zij kunnen sturen en investeren. Samen groeien – onze klanten met een gezonde toekomst en wij nu intern met deze uitbreiding – vormt een mooie uitdaging voor de komende jaren.”