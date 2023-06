Informer officieel B Corp: voor iedereen die maatschappelijk verantwoord wil ondernemen

Na een proces van twee jaar is Informer sinds de laatste week van mei officieel onderdeel van de B Corp community: een internationale groep bedrijven die voorop loopt op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid. Hiermee laat Informer zien dat het iets terug wil doen voor de maatschappij en planeet.

B Corp is een wereldwijd bekend keurmerk dat bedrijven de mogelijkheid biedt zich te onderscheiden op het gebied van verantwoord ondernemen. Om officieel gecertificeerd te worden, word je als bedrijf geaudit op de manier waarop je omgaat met bedrijfsvoering, medewerkers, klanten, je omgeving en de planeet.

Waarom is Informer B Certified?

Al vóór de officiële lancering van het boekhoudprogramma InformerOnline, hielden CEO Remco Frühauf en CCO Peter Potters zich gezamenlijk bezig met teruggeven aan de maatschappij. Destijds in de vorm van ‘een beetje extra doen van waar je goed in bent’.

Dit geloof werd doorgezet binnen Informer, door iedere stichting met de ANBI-status in Nederland de mogelijkheid te bieden gratis te werken met boekhoudprogramma InformerOnline. Op die manier kunnen stichtingen meer tijd en geld investeren in wat écht belangrijk is: het behalen van hun doelen.

Bovendien draait InformerOnline op energieneutrale servers en kunnen gebruikers de uitstoot van hun internetverbruik compenseren door gratis een boom te planten.

Trots onderdeel van een selecte groep Nederlandse bedrijven

Alhoewel de B Corp-certificering in met name de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk al flink wat naamsbekendheid heeft opgedaan, is het in Nederland nog vooral in opkomst. Momenteel zijn ongeveer 220 Nederlandse bedrijven onderdeel van de B Corp-community, en daar is Informer nu dus ook een onderdeel van.

Om B Corp te worden moet je tijdens een uitgebreide assessment aangeven dat je voldoet aan bepaalde normen, waardoor je punten scoort. Minimaal 80 van de 200 punten moeten worden behaald om verder te komen in het verificatieproces, waarin B Lab, uitgever van het keurmerk, je vraagt om je antwoorden te bewijzen.

Andere bekende bedrijven in de B Corp community zijn onder meer Dopper, Triodos Bank, Tony Chocolonely en WeTransfer. Bekijk hier alle B Corps.

Meer weten? Ontdek hier ons complete B Corp verhaal.