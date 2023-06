E-mailvervalsing: hoe ga je er precies mee om?

E-mailvervalsing, ook wel bekend als e-mail spoofing, is een bedrieglijke praktijk waarbij een kwaadwillende persoon zich voordoet als iemand anders door de afzender van een e-mailbericht te vervalsen. Dit manipulatieproces maakt het mogelijk dat de e-mail afkomstig lijkt te zijn van een vertrouwde bron, zoals een gerenommeerd bedrijf, een collega of zelfs een familielid.

Wat houdt e-mailvervalsing precies in?

Bij e-mailvervalsing worden er e-mails verzonden die de indruk wekken dat ze afkomstig zijn van een betrouwbare bron. Cybercriminelen maken vaak gebruik van deze techniek om mensen te misleiden, met als doel gevoelige informatie te stelen of schadelijke software te verspreiden, zoals malware.

Wat zijn de doeleinden van e-mailvervalsing?

E-mailvervalsing kan worden ingezet voor verschillende kwaadaardige activiteiten, waaronder phishing, spam en malware-aanvallen. Het is daarom van groot belang om je internetverbinding standaard extra te beveiligen tegen schadelijke links en een betrouwbare virusscanner te installeren.

Hoe werkt e-mailvervalsing precies?

Een van de meest voorkomende methoden voor het vervalsen van e-mails is het manipuleren van de afzenderinformatie. Dit kan gebeuren door de headers van het e-mailbericht te wijzigen of door gebruik te maken van een vervalst ‘Van’-adres. Het vervalsen van e-mailadressen is relatief eenvoudig, omdat e-mailprotocollen zoals het Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) het mogelijk maken om de afzender aan te passen naar een ander e-mailadres.

Een andere methode die wordt gebruikt bij e-mailvervalsing is het gebruik van ‘antwoord-naar’ adressen. Dit is het adres dat de ontvanger ziet wanneer hij of zij op ‘antwoorden’ klikt, in plaats van het daadwerkelijke afzenderadres. Door een vals ‘antwoord-naar’-adres te gebruiken, proberen aanvallers vertrouwelijke informatie te onderscheppen die naar dit nep-adres wordt teruggestuurd.

Is e-mailvervalsing gevaarlijk?

Het is belangrijk op te merken dat niet alle vormen van e-mailvervalsing kwaadaardig zijn. Er zijn legitieme redenen om e-mail te vervalsen, zoals het testen van beveiligingsprotocollen of het verzenden van e-mails namens een gedeelde mailbox. In zulke gevallen wordt e-mailvervalsing vaak gebruikt door IT-personeel of beveiligingsmedewerkers.

Hoe kun je jezelf beschermen tegen e-mailvervalsing?

Om jezelf te beschermen tegen e-mailvervalsing is het essentieel om beveiligingsmaatregelen te nemen. Leer wat je moet doen als je per ongeluk op een schadelijke link hebt geklikt of als je vermoedt dat je te maken hebt met een phishing-e-mail.

Daarnaast is het belangrijk om altijd je software up-to-date te houden en een betrouwbare virusscanner te installeren. Met Extra Veilig Internet van KPN EEN MKB zijn alle medewerkers van je bedrijf standaard extra beveiligd tegen deze vormen van cybercriminaliteit en nog veel meer. Ontdek hier hoe dit precies werkt. Of wil je meer weten over veilig ondernemen en hoe je bijvoorbeeld de cybersecurity van je bedrijf verbetert? Klik dan hier voor een e-book.