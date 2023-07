‘Verstegen best presterende accountskantoor van Nederland’

Verstegen is met afstand het best presterende accountantskantoor in Nederland, gevolgd door De Hooge Waerder en Deloitte. Dat komt naar voren in een top 25-rapport over de financieel best presterende bedrijven in de accountancybranche van Aeternus Corporate Finance.

Aeternus heeft voor de ranglijst de AV-Top 50 over 2022 als basis gebruikt. Bij de ranglijst van Accountancy Vanmorgen geldt de omzet van kantoren als criterium. Het corporate finance-bedrijf heeft verschillende financiële prestatie-indicatoren gebruikt voor de ranglijst, zoals EBITDA/brutowinst. Daarbij wordt wel aangetekend dat veel kantoren uit de AV-Top 50 om uiteenlopende redenen niet zijn meegeteld in de Aeternus-ranglijst, omdat er geen gegevens zijn aangeleverd of omdat er sprake is van een internationale moederholding, die de geconsolideerde cijfers op nationaal (Nederlands) niveau beïnvloedt. Daardoor zijn uiteindelijk de resultaten van 31 van de 50 kantoren meegenomen.

Afname aantal kantoren

Naast de ranglijst benoemt Aeternus ook diverse trends en ontwikkelingen in de branche, en wordt een (ook al sinds jaar en dag door Accountancy Vanmorgen in samenwerking met Full Finance gepresenteerde) fusie- en overnamelijst gepubliceerd. De verwachte volumegroei in de accountancymarkt is na twee uitzonderlijke coronajaren in 2023 2,5%, meldt Aeternus.

Verder valt onder meer de afname van het aantal accountantsorganisaties op: ‘In Nederland zijn ongeveer 6.000 accountantskantoren actief. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren sterk gaat afnemen naar 3.000. Het aantal accountantsorganisaties met een OOB-vergunning is sterk gedaald tussen 2014 en 2021 van 429 naar 261.’

Aeternus Top 25 Accountantskantoren 2023 (pdf)