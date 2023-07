KPMG wil nieuwe accountant van geplaagd B&S zijn

Retailgroothandel B&S heeft een nieuwe accountant gevonden. Nadat het dit voorjaar tot een breuk met Deloitte kwam, lukte het in mei niet een nieuwe accountant te presenteren. Maar de zoektocht is ten einde. In september mogen de aandeelhouders stemmen over KPMG als opvolger van Deloitte.

Het rommelt al enige tijd bij de in Luxemburg gevestigde Nederlandse groothandel B&S, die beursgenoteerd is in Amsterdam. In november 2022 escaleerde een meningsverschil tussen grootaandeelhouder Willem Blijdorp en twee toenmalige B&S-commissarissen. Zij weigerden te tekenen voor een overnamebod waarmee Blijdorp B&S van de beurs wilde halen. Daarop zette hij zijn macht in om één van die dwarsliggende commissarissen, president-commissaris Jan Arie van Barneveld, in een door Blijdorp eigenhandig afgedwongen ava te ontslaan.

Speerpunt

In zijn controleverklaring bij het jaarverslag 2022 van B&S dat afgelopen april verscheen, schreef Deloitte-partner Jan van Delden dat oprichter en meerderheidsaandeelhouder Blijdorp (67 procent), tevens vicevoorzitter van de raad van commissarissen (rvc), ‘de macht had de besluitvorming binnen de rvc en het bestuur te controleren doordat hij de meerderheid van de stemrechten en zodoende de samenstelling van de rvc en het bestuur kan beïnvloeden (…) Wij beschouwen de veranderingen in de samenstelling van de rvc, in het bijzonder het ontslag van de voormalige president-commissaris en de als gevolg daarvan andere samenstelling van het audit- en risicocommissie daarom als een kernpunt van onze controle.’

Beleggersclub VEB meldde dat het pas de tweede keer was dat een controlerend accountant ‘corporate governance’ als kritische noot opnam bij een in Nederland beursgenoteerd bedrijf. Dat gebeurde eerder alleen bij het inmiddels van de Amsterdamse beurs verdwenen Altice. Overigens was ook hier Deloitte de accountant van dienst.

Breuk met Deloitte

B&S kondigde na het verschijnen van het jaarverslag aan dat bij de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering (eind mei) de benoeming van een nieuwe accountant op de agenda zou staan. Een reden werd niet gegeven, noch werd bekendgemaakt of Deloitte mee zou dingen naar de te vergeven controleopdracht. VEB concludeerde dat alles wees op een breuk tussen B&S en zijn accountant. Dat is door geen van de betrokkenen bevestigd. Feit is wel dat er op de aandeelhoudersvergadering in mei niet gestemd kon worden over de nieuwe accountant. Die was namelijk nog niet gevonden. Duidelijk werd wel dat Deloitte niet één van de kandidaten zou zijn.

Nieuwe accountant(s)

Anderhalve maand later is er dan witte rook. B&S heeft KPMG bereid gevonden de jaarrekening over 2023 te controleren. Daartoe wordt op 18 augustus een bijzondere aandeelhoudersvergadering bijeen worden geroepen. Aandeelhouders die willen stemmen, moeten daarvoor wel naar Luxemburg stad afreizen. Op de bijzondere aandeelhoudersvergadering staat ook de benoeming van een nieuwe commissaris op de rol. Het is Erna Versteegden, die ook commissaris is bij accountantskantoor Mazars. Eerder dit jaar werd Peter van Mierlo aangesteld als CEO bij B&S. Van Mierlo is registeraccountant en was van 2013 tot 2018 voorzitter van PwC Nederland, het accountantskantoor waar hij sinds 1987 werkte.