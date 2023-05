B&S heeft nog altijd geen accountant gestrikt

De aandeelhouders van het beursgenoteerde handelsbedrijf B&S Group mochten maandag op de aandeelhoudersvergadering in Luxemburg gaan stemmen over wie de nieuwe accountant zou worden. Maar ze kwamen bedrogen uit, want er blijkt nog altijd geen nieuwe kandidaat te zijn. Zeker is inmiddels wel dat Deloitte die rol definitief niet meer gaat vervullen.

Deloitte heeft de jaarrekening over 2022 nog gecontroleerd, maar stopt ermee, wist beleggersvereniging VEB al eerder te melden. Aandeelhouders werden vorige maand uitgenodigd om te komen stemmen over de benoeming van een nieuwe accountant, maar de VEB had daar al haar bedenkingen bij: ‘Het is op zijn zachtst gezegd ongebruikelijk dat er een accountantsbenoeming op de rol staat, terwijl beleggers niet weten waarom de huidige accountant stopt en ook niet welke accountantsorganisatie het controlewerk dan wel op zich gaat nemen.’

Twee kandidaten

Het plan was om maandag een kandidaat naar voren te schuiven, maar dat is niet gelukt. Wel wordt met twee ‘serieuze kandidaten’ gesproken voor de controle van de 2023-cijfers en Deloitte is daar niet bij, zo wist president-commissaris Derk Doijer te melden tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. De verwachting is nu dat er in de zomer nog een extra aandeelhoudersvergadering komt.

Volgens het FD hadden zich maar een handjevol aandeelhouders gemeld in hotel Le Royal in Luxemburg-stad. De omstreden grootaandeelhouder Willem Blijdorp (70 procent) was er ook niet. Doijer had hem ontraden om te komen. De president-commissaris liet doorschemeren dat het vertrek van Deloitte als controlerend accountant te maken had met de ophef rondom belangenverstrengeling van de afgelopen tijd. De relatie tussen B&S en Deloitte was volgens hem ‘moeizaam’ geworden.

