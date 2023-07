Nieuwe generatie accountants steeds vaker vrouw

Het opleiden van nieuwe accountants staat hoog op de agenda van de brancheorganisatie NBA, en het lijkt erop dat het aantal vrouwen dat kiest voor het accountantsvak steeds groter wordt.

Van de 3703 Nederlandse accountants van zestig jaar of ouder zijn er slechts 183 vrouw, nog geen 5 procent. Maar van de 604 beëdigde accountants onder de dertig jaar oud zijn er 41 procent vrouw oftewel 247. Hierdoor wordt het accountantsberoep steeds minder een typisch mannenberoep.

Onderzoek FD

Dit blijkt uit een analyse van Bartjens, een bekende rubriek in het FD. “De sector zelf heeft de strategie ingezet om het accountantsberoep opnieuw te positioneren in de markt”, zegt de financiële analist van de krant. “Dit doen ze door zichzelf te profileren als voorvechters van duurzaamheid, met gebruik van bestsellers zoals ‘Chief Value Officer: Accountants Can Save the Planet’ van Mervyn King.”

Nieuwe thema’s, zoals duurzaamheidsinformatie, spreken niet alleen mannen aan, merkt Bartjens op, verwijzend naar de recente NBA-hackathon voor bachelorstudenten “waar zowel jonge vrouwen als jonge mannen aan deelnamen”.

“Ook op de vacaturebank jobsinfinance zien we steeds meer vrouwelijke sollicitanten voor accountant vacatures,” aldus Paul Verhoeff, Partner van Jobs4professionals.

Geen mannenberoep meer

Eind 2022 telde Nederland 22.451 accountants, volgens het jaarverslag van de NBA, een afname van 175 ten opzichte van het voorgaande jaar. Op dit moment is 24 procent van de accountants vrouw. “Maar wanneer we de verdeling naar geslacht berekenen op basis van leeftijd, ontstaat er een heel ander beeld”, aldus Bartjens.

“Het aantal vrouwen in de jongste generatie, onder de dertig jaar, doorbreekt als eerste en ruimschoots de 33- procentgrens.” Hierdoor durft de financiële analist te concluderen dat “het accountantsberoep onder de jongste generatie niet langer als een mannenberoep kan worden gezien.”

