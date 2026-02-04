ING voorziet lichte groei accountantsdiensten in 2026

De Nederlandse accountancysector kan ook in 2026 rekenen op groei. ING verwacht dat het aantal door accountants gefactureerde uren volgend jaar met ongeveer 2 procent toeneemt. Daarnaast stijgen de tarieven voor accountantsdiensten volgens de bank voor het vijfde jaar op rij met minimaal 4 procent.

Die prijsstijging wordt vooral veroorzaakt door aanhoudende personeelstekorten en de kosten die gepaard gaan met strengere regelgeving. Om verdere groei mogelijk te maken in een structureel krappe arbeidsmarkt, is volgens ING extra inzet op digitalisering en kunstmatige intelligentie (AI) noodzakelijk. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde vooruitzicht accountancy van ING Research.

Meer vraag naar advies, stabiele auditpraktijk

Voor 2026 rekent ING Research op een volumegroei van 2 procent in het aantal gefactureerde uren, iets hoger dan de 1 procent groei van vorig jaar. De aantrekkende economie zorgt naar verwachting voor meer bedrijfsinvesteringen, wat de vraag naar adviesdiensten stimuleert. Bedrijven zoeken daarbij niet alleen financieel advies, maar ook ondersteuning bij digitale transformatie en duurzaamheid.

Tegelijkertijd blijft de groei in adviesdiensten beperkt door geopolitieke onzekerheden. De auditpraktijk is daarentegen veel minder gevoelig voor economische schommelingen. Jaarrekeningen moeten immers altijd worden gecontroleerd, wat zorgt voor een stabiele en voorspelbare groei binnen dit segment.

CSRD-vereenvoudiging remt omzetgroei

Naast economische ontwikkelingen blijft regelgeving een belangrijke aanjager van de vraag naar accountantsdiensten. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht bedrijven om te rapporteren over onder meer milieu- en sociale impact. Eind 2025 is deze Europese richtlijn echter sterk vereenvoudigd. Hierdoor hoeft circa 80 procent van de Europese bedrijven niet langer aan de CSRD te voldoen.

Dit betekent dat een deel van de eerder voorziene omzetgroei uit duurzaamheidsrapportages voor accountantskantoren wegvalt. Ook personeel dat specifiek was aangetrokken voor CSRD-gerelateerde werkzaamheden wordt, waar mogelijk, ingezet op andere afdelingen binnen de organisatie.

Tarieven blijven stijgen

ING Research verwacht dat de tarieven voor accountantsdiensten ook in 2026 met minimaal 4 procent stijgen. In 2025 bedroeg de gemiddelde tariefstijging 4,2 procent, waarbij boekhoudkundige diensten de sterkste toename lieten zien (+5,5%). Sinds 2022 stijgen de tarieven jaarlijks met ten minste 4 procent.

Dat jaar markeerde ook de intrede van private equity in de accountancysector. In hoeverre de recente prijsstijgingen hier direct aan toe te schrijven zijn, is volgens ING lastig vast te stellen. In dezelfde periode namen ook de personeelskosten fors toe, onder meer door hogere cao-lonen en een tekort aan gekwalificeerd personeel.

AI noodzakelijk bij personeelstekorten

Uit de meest recente CBS-Conjunctuurenquête blijkt dat eind 2025 nog altijd de helft van de accountants-, advocaten- en notariskantoren te maken had met personeelstekorten. Dit beperkt de groeimogelijkheden, ondanks de ruime vraag naar diensten. Om efficiënter te werken en verdere groei mogelijk te maken, zullen accountantskantoren volgens ING in toenemende mate gebruik moeten maken van AI.

Dat vraagt om nieuwe vaardigheden van accountants, zoals het effectief inzetten van AI-toepassingen, datagedreven werken en een sterk ontwikkeld kritisch beoordelingsvermogen.

Accountant wordt strategisch adviseur

Volgens ING Research verandert de rol van de accountant ingrijpend door de opkomst van AI. “Niet alleen de benodigde vaardigheden veranderen door de opmars van AI, ook het werkveld en zelfs de rol van de accountant verandert fundamenteel”, stelt Katinka Jongkind, sectoreconoom Services bij ING Research. “Technologie wordt steeds belangrijker in het vak, terwijl klanten meer strategisch advies verwachten, mede gedreven door geopolitieke onzekerheden en snelle technologische ontwikkelingen. Dankzij data en AI kunnen accountants klantbehoeften en risico’s proactief signaleren en daardoor gerichter adviseren. De focus verschuift daarmee van achteraf rapporteren naar meedenken over strategie, innovatie en duurzaamheid. Hierdoor ontwikkelt de accountant zicht steeds meer tot een strategische sparringpartner voor bedrijven.”

Lees het volledige vooruitzicht Accountancy.