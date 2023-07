Een derde Nederlanders wil bedrijfsuitgaven niet voorschieten

Eén op de drie finance professionals (36%) schiet vanwege de huidige economische situatie minder graag geld voor bedrijfsuitgaven voor. Dit geldt ook voor dertig procent van de kantoormedewerkers. Dit blijkt uit onderzoek van Moss, het financieel managementplatform voor uitgavenbeheer, onder 560 finance professionals en 535 kantoormedewerkers.

Werkend Nederland moet de laatste tijd dan ook beter op zijn uitgaven letten, zo geeft negentien procent van de kantoormedewerkers aan het geld niet te hebben om dergelijke uitgaven voor te schieten. Bovendien is twintig procent van hen bang om in geldproblemen te komen als ze lang moeten wachten op de uitbetaling van hun declaraties.

Veranderde werkzaamheden

De onzekere economische situatie heeft ook invloed op het werk van finance professionals. Voor bijna driekwart van deze professionals (71%) zijn de werkzaamheden namelijk hierdoor veranderd. Zo moeten zij nu beter op budgetten letten (47%), meer controle houden over bedrijfsuitgaven (36%) en vaker budgetten en rapportages opstellen (26%). Het zicht houden op budgetten ging immers in het verleden nogal eens fout: maar liefst 28 procent van de finance professionals is weleens te laat achter budgetoverschrijdingen gekomen.

Ook is het overzicht houden in de uitgaven bij de bedrijven van ruim driekwart finance professionals (77%) door de lastige economische tijden nog belangrijker geworden. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Voor veertig procent van de finance professionals is inzicht krijgen in de financiële data namelijk momenteel nog een dagtaak.

David Soos, general manager van Moss Nederland: ‘In deze onzekere economische tijden krijgen bedrijven verschillende uitdagingen voor hun kiezen. Eén daarvan is het behouden van de financiële gezondheid. Dit kan lastiger zijn dan voorgaande jaren en finance teams dragen hier een grote verantwoordelijkheid voor. Dat is echter niet altijd gemakkelijk aangezien een groot deel van deze teams geen realtime inzicht in de uitgaven heeft, doordat veel tools voor uitgavenbeheer gedecentraliseerd zijn. Pas wanneer er volledig en realtime inzicht in de financiën is, dankzij de juiste technologie en de juiste koppelingen, kunnen finance professionals zien aan welke knoppen er wel of juist niet gedraaid moeten worden.’