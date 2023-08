Geen lage btw voor beheervergoeding eigenaren vakantiewoning

Beheerders van vakantieparken mogen aan eigenaren van een chalet niet het verlaagde btw-tarief rekenen als zij beheervergoedingen in rekening brengen, zo heeft de Belastingdienst bepaald. Voor huurders geldt wel het verlaagde tarief, omdat de beheervergoeding in die gevallen is gekoppeld aan een hoofdprestatie.

Het standpunt van de fiscus blijkt uit documenten die Financiën openbaar heeft gemaakt naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet Open Overheid (Woo). Daarin staat een notitie van het landelijk vaktechnisch overleg over de omzetbelasting; dat kwam bij elkaar toen eind 2019 een aantal vakantieparken een naheffingsaanslag voor de btw kreeg opgelegd met betrekking tot beheervergoedingen die aan huurders en eigenaren van kavels waren berekend. Die vergoeding dekt de kosten van onderhoud van het park.

Gelegenheid geven tot kamperen

Beheervergoedingen die aan huurders worden berekend vallen onder vergoedingen voor ‘gelegenheid geven tot kamperen’ en vallen daarmee onder het verlaagde btw-tarief. ‘Voor zover deze vergoedingen worden berekend aan eigenaren geldt bovenstaande niet. Door het ontbreken van een hoofdprestatie (kamperen/logies), zoals wel het geval is bij de huurders, moet deze prestatie op zichzelf worden beschouwd en moet afzonderlijk worden bepaald welk btw-tarief van toepassing is’, zo is in het landelijk vaktechnisch overleg over de omzetbelasting afgesproken. De betreffende vakantieparken hanteerden voor deze prestaties het verlaagde btw-tarief. ‘Wij menen dat het algemene btw-tarief van toepassing is.’

Geen bijkomende dienst

Het verschil zit hem erin dat er geen bijkomende dienst wordt geleverd behorende bij een hoofdprestatie, aldus de fiscus. ‘De

eigenaren betalen alleen deze beheervergoeding en zij betalen daarnaast niet de huur of een andere vergoeding voor gebruik van grond of accommodatie waar deze prestatie aan gekoppeld kan worden.’

De betreffende tabelposten in de bijbehorende EU-richtlijn zien op het daadwerkelijk ter beschikking stellen van de accommodatie dan wel stukjes afgebakende grond. ‘Bijvoorbeeld een plek voor de tent aan een kampeerder, dan wel een hotelkamer aan de vakantieganger. Als deze dienst wordt verricht door het bedrijf en daarbij enkele bijkomende diensten worden verricht, kunnen dergelijke diensten meedelen in de tabelpost. Als voorbeeld gelden de douche-faciliteiten aan de kampeerder.’ Die koppeling is er niet bij beheervergoedingen (en onderliggende prestaties) die in rekening worden gebracht aan de eigenaren van chalets.

Aan hen moet dan ook een beheervergoeding worden berekend die is belast tegen het algemene btw-tarief. Voor huurders geldt wel het verlaagde btw-tarief.