DNB licht na witwasreprimande toe waar Volksbank in de fout ging

De Volksbank doet niet genoeg om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan en is daar door De Nederlandsche Bank (DNB) voor op de vingers getikt, meldde het bedrijf onlangs zelf bij de halfjaarcijfers. DNB heeft nu de zogeheten aanwijzing gepubliceerd waarin te lezen is welke overtredingen van de Wwft het bedrijf achter de ASN Bank, RegioBank en SNS heeft begaan. Volksbank is sinds 2013 in handen van de overheid.

Ernstige tekortkomingen

De aanwijzing is gegeven omdat de Volksbank ernstig tekort is geschoten in de wettelijke verplichting om haar risico’s op witwassen en financieren van terrorisme vast te stellen, te analyseren en te beoordelen, meldt DNB: ‘Het analyseren en beoordelen van risico’s op witwassen en financieren van terrorisme is voor banken een eerste noodzakelijke stap voor het nemen van maatregelen ter beheersing van deze risico’s. Bij het analyseren en beoordelen moet een bank rekening houden met verschillende risicofactoren, zoals het type dienstverlening, maar ook met risico’s die voorvloeien uit het klantenbestand. De intensiteit van de risicobeoordeling wordt afgestemd op de mate waarin de risico’s voorzienbaar zijn, en ook op de aard en omvang van de bank. Hiermee wordt de bank de ruimte geboden om maatregelen te nemen die in verhouding staan tot het type bancaire dienstverlening dat wordt aangeboden.

Uit onderzoek van DNB is gebleken dat de risicobeoordeling van de Volksbank ernstige tekortkomingen bevat waardoor de Volksbank onvoldoende zicht heeft op haar blootstellingen aan mogelijke risico’s op witwassen en financieren van terrorisme. Zo is uit het onderzoek van DNB gebleken dat de Volksbank deze risico’s onvoldoende heeft vastgesteld en beoordeeld. Daarnaast bleek de risicobeoordeling niet actueel. Bovendien bleek dat de Volksbank bij de vaststelling en beoordeling van haar risico’s onvoldoende rekening heeft gehouden met verschillende risicofactoren (zoals het type cliënt, product, dienst, transactie en distributiekanaal en met landen of geografische gebieden). Hierdoor is door de Volksbank de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) overtreden.’

De aanwijzing is hier te vinden (pdf).