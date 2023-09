‘Onzekere accountant mist kansen in data science’

Data science biedt de accountancysector een krachtig hulpmiddel om financiële gegevens snel en doeltreffend te analyseren. Toch blijft de adoptie ervan beperkt, met gemiste kansen voor accountants om waarde toe te voegen aan hun diensten. Louren van Garderen, Hoofd IT Audit Manager bij JOINSON&SPICE en gastdocent Data Science aan Nyenrode Business Universiteit, belicht de uitdagingen en de noodzakelijke veranderingen voor een brede implementatie van data science binnen de sector.

Het gebrek aan inzet van data science in de audit houdt de accountancywereld al geruime tijd bezig. Van Garderen: “Accountants aarzelen vaak om data science te omarmen, omdat ze gewend zijn aan traditionele documentgerichte benaderingen en worstelen met de overstap naar datagestuurde processen.”

Gebrek aan kennis op managementniveau

Een van de cruciale obstakels is het tekort aan kennis en ervaring op managementniveau. In veel auditkantoren ontbreken partners met voldoende expertise in data science, wat innovatie binnen de sector remt. Van Garderen licht toe: “Het management vreest dat hun gebrek aan technische knowhow tot fouten in het auditproces kan leiden. Bovendien is er vaak een sterke top-down organisatiestructuur, wat beperkte ruimte biedt voor eigen initiatief op uitvoerend niveau.”

Als docent aan Nyenrode ziet Van Garderen veel studenten met waardevolle expertise in data science, maar ze ervaren beperkte kansen voor innovatie binnen de branche. “Het management onderdrukt actief innovatie, uit angst dat jonge, ambitieuze medewerkers die het vak nog moeten leren, geen technologische oplossingen kunnen bedenken voor een complexe sector. Accountantskantoren moeten zich inzetten voor de integratie van data science in de auditbenadering, en dat begint met betrokkenheid van het hoogste managementniveau en de beschikbaarheid van de juiste middelen en training voor het personeel.”

Gemiste kansen in data science

Veel accountants blijven vasthouden aan traditionele, documentgerichte benaderingen en handmatige processen, wat resulteert in onsamenhangende documenten zonder integratie. Ze hebben vragen over hoe data science binnen auditstandaarden past, ondanks de ontwikkeling van de NBA-handreiking 1141 als richtlijn voor het toepassen van data science in audits.

Van Garderen benadrukt dat data science verder gaat dan cijferevaluatie, omdat het bedrijfsprocessen analyseert om waardevolle, klantspecifieke informatie te onthullen, wat diepgaand inzicht en verbeterd klantadvies oplevert. Bovendien kan data science fraudepreventie efficiënter maken met geautomatiseerde analyses. Hij concludeert: “De audit van de toekomst zal volledig op data zijn gebaseerd, en accountants moeten zich voorbereiden op deze verschuiving. Dit vereist betrokkenheid van het management, investeringen in training en het gebruik van geavanceerde tools om de auditsector naar een nieuw tijdperk te leiden.”