Data is goud – niet nieuw, wel steeds relevanter

Dat je als accountant uit data waardevolle inzichten kunt halen, is natuurlijk niet nieuw. Dat dit alleen lukt als je een duidelijk doel/probleemstelling voor ogen hebt, weten we ook al langer (lees ook: ‘the bullet hole misconception’). Wat wel nieuw is, is de technologie waarmee je data op innovatieve manier kunt combineren, geheel nieuwe data-elementen kunt vastleggen en met steeds minder moeite gegevens kunt identificeren en classificeren. Maar waarom zijn er dan niet meer voorbeelden van het succesvol delven en te gelde maken van dit goud in de praktijk? Omdat het toepassen van nieuwe mogelijkheden ook hier vooral wordt bepaald door het adoptievermogen van de gebruikers.

Delven en bewerken meer en meer geautomatiseerd

Iedere dag creëren we bewust of onbewust nieuwe data die op verschillende plaatsen wordt vastgelegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gegevens in de financiële-, personeels- en/of voorraadadministratie. Het goud bevindt zich in diverse mijnen (ofwel domeinen) en moet bovengronds worden gehaald. Vervolgens wordt het gesorteerd en bewerkt om uiteindelijk waarde te hebben. Het delven, sorteren, classificeren en bewerken van zowel goud als data kost veel tijd en moeite omdat er data ontbreekt (volledigheid), is verouderd (tijdigheid) of onjuist of inconsistent (classificatie) is.

Routinematige handelingen kun je echter steeds meer automatiseren, waardoor het sneller gaat en er minder fouten worden gemaakt. Dat geldt ook voor softwareoplossingen voor de accountant: transactionele processen zoals boekhouden en salarisverwerking, maar ook meer complexe taken als jaarrekeningen, belastingaangiften en managementrapportages worden geautomatiseerd. Om dit mogelijk te maken werken we bij Unit4 Bedrijfssoftware aan één online platformoplossing voor al onze bewezen on-premise software op het gebied van financiële dienstverlening en Assurance. Binnen dit ecosysteem introduceren we Business Intelligence (BI) en Data Science (DS) om op het juiste moment, de juiste data te transformeren in (stuur)informatie en deze tijdig te communiceren aan de stakeholders. In de toekomst zal hier zeker ook Artificial Intelligence (AI) aan worden toegevoegd.

BI – DS – AI

Business Intelligence wordt al enige tijd op uitgebreide schaal toegepast; de grootste uitdaging hierbij is ervoor zorgen dat je door alle KPI’s het dashboard nog blijft zien. Maatstaf hierbij is dat je scherp houdt wat echt relevant voor je (klant) is en dat je niet meet om het meten. Een ondernemer die gebruikmaakt van de Multivers Management Monitor weet echt wel hoe zijn marge zich gedurende het jaar ontwikkelt; geef je hem echter inzicht in zijn of haar actuele liquiditeitspositie of investeringsruimte, dan lever je pas toegevoegde waarde.

Data Science is een volgende stap in het omzetten van data naar inzichten: een interdisciplinair onderzoeksveld met betrekking tot wetenschappelijke methoden, processen en systemen om kennis en inzichten te onttrekken uit data. Het gaat hierbij vooral om data snel en betrouwbaar te kunnen vergelijken of data uit bronnen te combineren.

Artificial Intelligence zorgt ervoor dat je aan een grote diversiteit van data als beeld, tekst en geluid een juiste context kunt toevoegen. Toepassingen van AI zullen op termijn ongetwijfeld hun intrede doen in de accountancybranche, maar vooralsnog zijn ontwikkelingen op dit vlak vooral zichtbaar in andere branches zoals de gezondheidszorg en de auto-industrie.

Wat de boer niet kent….

Ook, of misschien wel zeker in de context van nieuwe technologie geldt dat er altijd angst is voor het nieuwe, het onbekende. Het gegeven ‘wat de boer niet kent, dat vreet hij niet’ wordt echter te vaak onderschat. Het is belangrijk deze angst weg te nemen. Wees ervan bewust dat je bij het omarmen van nieuwe ontwikkelingen altijd wordt beïnvloed (en dus ook geremd) door je eigen referentiekader. Het implementatietempo van nieuwe technologie wordt vooral bepaald door het adoptievermogen van de gebruikers, dus ook van jou! Zorg dat je openstaat voor nieuwe mogelijkheden en denk groot maar begin klein. En hou voor ogen dat data geen doel is op zich, maar een middel om toegevoegde waarde te creëren voor je eigen kantoor en voor je klanten zodat jullie beiden kunnen accelereren. Dit noemen wij Controlled Ondernemersschap.

Roos Timmermans is Strategisch Adviseur Accountancy bij Unit4 Bedrijfssoftware