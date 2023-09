Subsidiepot elektrische auto’s nog voor ruim de helft gevuld

De aanschaf van particuliere elektrische auto’s gaat lang niet zo hard als vorig jaar, zo lijkt het. Van de subsidieregeling die mensen over de streep moet trekken, is dit jaar nog minder dan de helft gebruikt. Vorig jaar was de subsidiepot in mei al leeg.

Voor de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) heeft de overheid een kleine 100 miljoen euro uitgetrokken. Voor een nieuwe personenauto van maximaal 45.000 euro is per aanschaf 2.950 euro beschikbaar; in totaal wordt 67 miljoen verstrekt. Daarvan is nu nog 35,05 miljoen over. Voor gebruikte auto’s (2.000 euro subsidie) is meer belangstelling: van het totale budget van 32,4 miljoen euro is nog 9,34 miljoen over. Volgens de ANWB zouden veel mensen best elektrisch willen rijden, maar mag het niet veel meer gaan kosten. ‘Dat is begrijpelijk, want de kosten voor mobiliteit zijn al behoorlijk hoog.’ Bovendien is de in sommige kringen populaire Tesla duurder dan 45.000 euro, zodat die buiten de subsidieregeling valt.

Wachten op de overheid

De stagnerende opmars van de elektrische auto wordt gestaafd door cijfers van Bovag en autodealersvereniging RAI: het aantal nieuw aangeschafte auto’s groeide in augustus met 19 procent, maar dat was veel minder dan in eerdere maanden. Een van de redenen daarvoor is dat consumenten met name voorzichtiger zijn met de aanschaf van een elektrische auto; zij wachten af wat de overheid gaat doen om elektrisch rijden voordelig te maken, aldus beide belangenverenigingen. Over het hele tweede kwartaal waren de groeicijfers nog stevig; RAI meldde toen ook een sterke toename van het aantal elektrische autobussen.

Bron: ANP/RVO/RAI