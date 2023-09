Netto maandsalaris Nederlander met modaal inkomen stijgt in 2024 met 67,42 euro

Het netto maandsalaris van Nederlanders met een modaal inkomen in 2023 (€3.086) stijgt per 1 januari 2024 met 67,42 euro. Dat is een stijging van 2,58 procent.

Dit blijkt uit de doorrekeningen die HR-dienstverlener Visma | Raet jaarlijks uitvoert, direct na het bekendmaken van de Rijksbegroting door het (demissionair) kabinet op Prinsjesdag.

Medewerkers die in 2023 twee keer modaal verdienen (€6.172), krijgen er volgend jaar netto 70,59 euro per maand bij. Dat is een stijging van 1,69 procent.

Stijgingen in het netto minimumloon

Vanaf 1 januari 2024 zal er gewerkt worden met een minimumuurloon, dat gebaseerd wordt op een 36-urige werkweek. In eerdere berichtgeving is gecommuniceerd dat het bruto minimumloon voor medewerkers met een 36-urige werkweek per 1 januari 2024 met 2,5 procent zal stijgen naar 2.045,16 euro per maand. Dit maakt het bruto minimumuurloon per 1 januari 2024 13,11 euro.

Nederlanders die het minimumloon verdienen en 36 uur per week werken, zien per 1 januari hun netto-inkomen stijgen met 66,60 euro naar 1.924,33 euro per maand. Procentueel is dit een stijging van 3,59 procent ten opzichte van januari 2023.

Nederlanders die het minimumloon verdienen en 38 uur per week werken, zien hun bruto maandsalaris stijgen met 8,16 procent naar 2.158,78 euro. Hun nettosalaris stijgt met 135,30 euro naar 1.993,03 euro per maand. Procentueel is dit een stijging van 7,28 procent ten opzichte van januari 2023.

Nederlanders die het minimumloon verdienen en 40 uur per week werken, zien hun bruto maandsalaris stijgen met 13,9 procent naar 2.272,40 euro. Hun nettosalaris stijgt met 204 euro naar 2.061,73 euro per maand. Procentueel is dit een stijging van 10,98 procent ten opzichte van januari 2023.

In alle bovenstaande berekeningen is geen rekening gehouden met eventuele wijzigingen in de pensioenpremies.

Andere wijzigingen met invloed op salaris

In het Belastingplan 2024 zijn ook maatregelen opgenomen die geen directe invloed hebben op het salaris, maar wel op de portemonnee van werkend Nederland. Zo stijgt de onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer van 0,21 cent per kilometer naar 0,23 cent per kilometer. Verder is de verwachting dat de thuiswerkvergoeding, na indexering in januari 2024, verhoogd wordt van 2,15 euro per dag, naar 2,35 euro per dag.

Stijging nettosalaris werd verwacht

Uit eerder onderzoek van Visma | Raet onder ruim 1.100 werkenden, bleek dat een derde (33%) van werkend Nederland met Prinsjesdag al maatregelen verwachtte waardoor het nettosalaris zou stijgen. De stijging van het nettosalaris in 2024 is erg welkom, aangezien 31 procent van de werkenden zich nu al zorgen maakt of het salaris volgend jaar voldoende toereikend zal zijn voor zijn levensonderhoud.

Joke van der Velpen, Manager Wet- en Regelgeving bij Visma | Raet: “Dit is het negende jaar dat Visma | Raet direct na de bekendmaking van de Rijksbegroting de maatregelen doorgerekend heeft naar een concreet salaris voor werkend Nederland. Met deze berekeningen geven we zowel werkgevers als medewerkers inzicht in wat de aangekondigde maatregelen voor hen betekenen. De cijfers die we vandaag presenteren zeggen overigens niets over de koopkracht van mensen, dit gaat puur over het bedrag onderaan de streep op de salarisstrook.”