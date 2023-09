Taxture Global: een frisse wind in Legal & Tax advies

Wat ontstaat er, als je een wereld die met strakke richtlijnen volgegroeid is, eens anders zou benaderen? Maak kennis met Taxture, een internationaal adviesbureau gevestigd in Amsterdam, dat sinds zijn oprichting in 2009 belastingadvies, fiscale naleving en transfer pricing-diensten aan zijn klanten levert.

Een advieskantoor dat de norm uitdaagt en wereldwijd klanten aantrekt met een unieke aanpak. Ontstaan uit passie, ambitie en een drang naar verandering, streeft Taxture ernaar om een nieuwe koers te varen binnen de branche. Een kantoor dat aan de vooravond staat van een veelbelovende toekomst als Top 10 kantoor.

Een verfrissende aanpak

Taxture is geen doorsnee advieskantoor. Opgericht door visionaire professionals met ervaring bij de ‘Big Four’, belichaamt het bedrijf een andere mentaliteit. Hier draait alles om persoonlijkheid en authenticiteit. Taxture heeft een wereldwijd netwerk opgebouwd en biedt een breed scala aan diensten. En dit alles wordt geleverd met een flinke dosis eigenzinnigheid die de traditionele norm uitdaagt.

Een cultuur van vrijheid en vertrouwen

Wat Taxture echt onderscheidt, is een cultuur van vrijheid en verantwoordelijkheid. In plaats van strikte hiërarchieën en rigide processen, biedt Taxture een omgeving waarin medewerkers worden aangemoedigd om initiatief te nemen en een eigen koers te varen. Fouten worden gezien als een kans om te leren en te groeien. Deze benadering heeft niet alleen geleid tot een bloeiend bedrijf, maar ook tot een hechte samenwerking tussen professionals die gedijen in een cultuur van openheid.

Saskia Kamman-Vis (partner): “Ik heb 9 jaar bij PWC gewerkt en starten bij Taxture was voor mij erg wennen. Ik dacht direct: wauw, dit is héél anders. Iedereen zegt gewoon wat hij of zij vindt. Daar is ook ruimte voor. Dat vond ik heel raar, dat was ik helemaal niet gewend.”

