Aanmaningen na intrekken betalingsregeling bijzonder uitstel

Diverse ondernemers hebben in juli 2023 een brief gekregen waarin de Belastingdienst liet weten de betalingsregeling voor het bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis in te gaan trekken.

Ondernemers die – ondanks een eventuele actie – nog steeds een betalingsachterstand hebben kunnen vanaf eind september 2023 aanmaningen verwachten voor alle belastingaanslagen waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend, meldt de Belastingdienst.

Als een ondernemer niets heeft gedaan na ontvangst van de intrekkingsbrief, dan is de betalingsregeling bijzonder uitstel afgelopen. In dat geval moeten nu alle (naheffings)aanslagen worden betaald waarvoor de ondernemer eerder bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis heeft gekregen. De ondernemer krijgt een aanmaning voor elke (naheffings)aanslag die onder het bijzonder uitstel viel en kan deze uiterlijk in november 2023 verwachten.

Meerdere aanmaningen

Ondernemers kunnen meer aanmaningen tegelijkertijd of vlak achter elkaar krijgen. Wie bijvoorbeeld twee jaar lang bijzonder uitstel voor de btw had en nog geen enkele naheffingsaanslag heeft betaald, krijgt hiervoor acht aanmaningen als je per kwartaal betaalt, of 24 aanmaningen als je per maand betaalt. Deze aanmaningen voor de btw stuurt de Belastingdienst allemaal op hetzelfde moment. Het zou kunnen dat de ondernemer bijvoorbeeld ook voor de inkomstenbelasting bijzonder uitstel had. De aanmaningen voor de inkomstenbelasting gaan dan ook allemaal op hetzelfde moment op de post, maar misschien niet tegelijk met die voor de btw.

Elke drie maanden krijgt de ondernemer een schuldenoverzicht van de Belastingdienst, begin oktober komt er weer een. Op het schuldenoverzicht is te zien welke (naheffings)aanslagen de ondernemer nog moet betalen. De ondernemer weet dan ook dat er voor deze (naheffings)aanslagen aanmaningen kunnen worden verwacht.

Niet reageren op een aanmaning

De ondernemer die na een aanmaning de (naheffings)aanslag nog niet betaalt krijgt een dwangbevel. Hieraan zijn hoge kosten verbonden. Als een ondernemer daarna nog steeds niet betaalt en ook geen contact opneemt met de Belastingdienst, neemt de fiscus verdere invorderingsmaatregelen. Dan kan de Belastingdienst bijvoorbeeld de bank verplichten, zonder toestemming van de ondernemer, de belastingschuld te betalen uit de tegoeden bij de bank. Of de Belastingdienst kan beslag leggen op eigendommen. Vóór die tijd neemt de fiscus contact met de ondernemer op.

Vóór 1 oktober 2022 al aanmaningen?

Als de ondernemer vóór 1 oktober 2022 al een aanmaning heeft gekregen voor een of meer (naheffings)aanslagen en nog niet heeft betaald, stuurt de fiscus voor deze (naheffings)aanslagen meteen een dwangbevel. De Belastingdienst doet dit uiterlijk in december 2023.

Als een aanmaning betalen niet lukt, bel dan de BelastingTelefoon: 0800 – 0543. Verwacht de ondernemer dat de betalingsproblemen niet tijdelijk zijn? Kijk dan bij Ook op lange termijn betalingsproblemen? wat je kunt doen. Heeft de ondernemer vóór 29 augustus 2023 de betalingsachterstand ingelopen? Dan kan de ondernemer gebruik blijven maken van de betalingsregeling bijzonder uitstel. De ondernemer krijgt dan een brief van de fiscus waarin dit officieel wordt bevestigd.

Lees meer over de betalingsregeling bijzonder uitstel bij Overzicht bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis.