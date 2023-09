Ontwikkelingen rondom pensioen en de dga 

Het zal niemand ontgaan zijn dat op 1 juli de langverwachte Wet toekomst pensioenen in werking is getreden. In de vakpers is hier uiteraard al de nodige aandacht aan besteed en dat zal voorlopig nog wel even doorgaan. In de tussentijd echter wordt alweer een nieuw wetsvoorstel ter consultatie aangeboden, te weten de Fiscale Verzamelwet 2025. In deze bijdrage een paar voor de dga opvallende zaken.

Allereerst blijft de positie van de dga binnen de nieuwe Pensioenwet ietwat merkwaardig te noemen. Uit de Memorie van Toelichting blijkt immers dat de minister de dga gelijkschakelt met een zelfstandige. Op grond hiervan kan de dga ook deelnemen aan het experiment pensioenregeling voor zelfstandigen.

“Naar aanleiding van enkele vragen wordt bevestigd dat een dga ook kan deelnemen in het kader van een experiment, voor zover de aangeboden pensioenregeling die mogelijkheid biedt. In het wettelijk kader wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende zelfstandigen”, aldus de minister. Of de dga dit gaat doen, valt natuurlijk te bezien.

Daarnaast is de dga natuurlijk vaak ook via een arbeidsovereenkomst in dienst van zijn BV. Uit dien hoofde kan een pensioenregeling worden ondergebracht bij bijvoorbeeld een verzekeraar. Ook dat zien we niet vaak meer.

De meest logische weg voor de dga om een oudedagsvoorziening op te bouwen is via de derde pijler. De Wtp biedt verruiming van zowel jaarruimte als reserveringsruimte en wel met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023. Dat betekent in 2023 maximaal ruim €72.000 euro aan mogelijke lijfrenteaftrek!

Fiscale verzamelwet 2025

Iets anders is de Fiscale verzamelwet die door het ministerie van Financiën ter consultatie is aangeboden. In deze wet staan een paar opvallende voorstellen die de oudedagsvoorziening van de dga kunnen raken.

Legataris als begunstigde

Het eerste dat wordt voorgesteld (6 jaar na dato!) is dat ook een legataris als begunstigde bij de oudedagsverplichting (ODV) kan gaan gelden. Jarenlang hebben we gediscussieerd over de ODV bij overlijden en wat er nu wel of niet precies in het testament moest komen te staan. Volgens de huidige wet kan immers een aanspraak ingevolge de ODV na overlijden van de gerechtigde alleen toekomen aan de erfgenamen. In de praktijk komt het voor dat een partner geen erfgenaam is, maar wel is aangewezen als legataris voor de ODV. Fiscaal wordt de ODV dan onzuiver met alle fiscale gevolgen van dien. Voorgesteld wordt nu om de legataris ook in de wet op te nemen als toegestane begunstigde naast de erfgenamen. Dit gaat dan ook gelden voor de lijfrenterekening en het lijfrentebeleggingsrecht.

Voorkomen belastingafstel bij niet-reguliere afwikkeling

Tenslotte nog een maatregel die wederom de dga met een oudedagsvoorziening in eigen beheer treft. Een dga dient het opgebouwde PEB, ODV of loonstamrecht in beginsel periodiek uit te keren vanaf de (pensioen)ingangsdatum. Als echter op enig moment een handeling in strijd met de fiscale voorwaarden wordt verricht (zoals zekerheidsstelling, afkoop of prijsgeven), wordt de gehele pensioenaanspraak, ODV of loonstamrecht op dat moment onzuiver. Er dient dan in beginsel belastingheffing plaats te vinden over de waarde in het economische verkeer van de totale aanspraak. Als er echter geen belastingheffing heeft plaatsgevonden en de Belastingdienst deze oneigenlijke handeling niet binnen de navorderingstermijn opmerkt, kan er ook geen belastingaanslag meer worden opgelegd, ook niet bij een volgende oneigenlijke handeling met het PEB, de ODV of het loonstamrecht. Dat is niet helemaal de bedoeling, aldus de minister.

Voorgesteld wordt dan ook om bij een volgende oneigenlijke handeling de navorderingstermijn te laten herleven. Zodoende kan het PEB, de ODV of het loonstamrecht alsnog in de heffing worden betrokken.

Conclusie

Zomaar wat ontwikkelingen rondom de dga op een rijtje. Aan de ene kant de Wtp en de mogelijkheden die deze wet voor de dga biedt op het gebied van oudedagsvoorzieningen. Aan de andere kant een aantal (voorgestelde) technische aanpassingen waar in de praktijk rekening mee dient te worden gehouden. De internetconsultatie van de Fiscale Verzamelwet loopt tot 18 september 2023.

Drs. David M. Wildemans MPLA CCFP

