Laura van Geest krijgt tweede termijn bij AFM

Op voordracht van de raad van toezicht is Laura van Geest herbenoemd als bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor een periode van 4 jaar. De nieuwe termijn gaat in op 1 februari 2024.

De 61-jarige Van Geest is sinds 1 februari 2020 bestuursvoorzitter van de AFM. In die functie is zij, naast eindverantwoordelijke voor de dagelijkse activiteiten, verantwoordelijk voor de afdelingen Communicatie, Interne Auditdienst, Juridische Zaken, Marktintegriteit & Handhaving, Expertisecentrum en Strategie, Beleid & Internationale Zaken.



Sander Dekker, voorzitter van de raad van toezicht: ‘We zijn zeer verheugd dat Laura zich ook de komende jaren wil blijven inzetten voor de AFM. Onder haar leiding heeft de AFM belangrijke stappen gezet in slagvaardig en effectief toezicht op de financiële markten. Wij zijn ervan overtuigd dat de AFM zich met Laura als voorzitter de komende jaren zal blijven doorontwikkelen. Enerzijds van binnenuit tot een wendbare en lerende organisatie. Anderzijds tot een steeds meer datagedreven gedragstoezichthouder met een naar buiten gerichte blik.’



Tot begin 2020 was Van Geest directeur van het Centraal Planbureau (CPB). Daarvoor bekleedde zij diverse functies bij het ministerie van Financiën, waaronder die van Thesaurier-Generaal en Directeur-Generaal voor de Rijksbegroting. Van Geest is naast AFM-voorzitter onder meer actief als lid van de Raad van Toezicht Erasmus Universiteit Rotterdam.