Gemeenten rapporteren nog mondjesmaat over duurzaamheid

Gemeenten houden zich nog maar mondjesmaat bezig met duurzaamheidsrapportage, concludeert BDO uit onderzoek, uitgevoerd door hoogleraar auditing Dick de Waard van de Rijksuniversiteit Groningen. Wat de organisatie betreft moeten er ook voor overheden regels komen die vergelijkbaar zijn met de Europese CSRD-richtlijn.

Gemeenten scoren over het algemeen met name laag op de rapportage over stikstof, luchtkwaliteit en bodemkwaliteit. Voor de duurzaamheidsscores van de eigen organisatie hebben gemeenten ook weinig aandacht. Verder rapporteren grotere gemeenten meer dan kleine gemeenten en zijn de scores van gemeenten met een links plitiek klimaat ook bovengemiddeld.

Twee maten

Er wordt wat duurzaamheidsverslaggeving betreft met twee maten gemeten: een voor bedrijven en een voor overheden, vindt BDO. ‘Ze zijn hiertoe weliswaar niet wettelijk verplicht – ook niet volgens de nieuw in te voeren CSRD-richtlijn – maar gemeenten hebben ons inziens wel een morele verplichting op dat gebied.’ Overheden geven volgens De Waard als argument voor het niet opstellen van een verslag in overeenstemming met CSRD-regelgeving dat zij al veel maatschappelijke verantwoording afleggen. ‘Maar het onderzoek constateert dat die verantwoording lang niet altijd meetbaar en concreet is. Ook lijkt de verantwoording samen te hangen met de politieke kleur van de coalitie.’

Ook regels voor gemeenten

Wat BDO betreft moeten verslaggevingsregels ook voor gemeenten gaan gelden. ‘Gemeenten vervullen een brede maatschappelijke rol, waardoor zij een morele verplichting hebben om volgens een gangbare standaard te rapporteren over niet-financiële, meer maatschappelijke zaken, zoals de impact van het eigen beleid op de leefomgeving en het duurzaamheidsbeleid van de eigen organisatie. Al was het alleen al omdat burgers en bedrijven hier steeds vaker om vragen. Wij roepen het college van B&W en de gemeenteraad dan ook op om hiermee vrijwillig aan de slag te gaan en niet te wachten op verplichtende wetgeving.’

Rollen voor commissie BBV en VNG

De commissie voor het Besluit begroting en verantwoording (BBV) kan door standaardisering de kwaliteit van de verslaggeving sterk verbeteren, aldus BDO, ‘en voorkomen dat het beleid en de verantwoording over duurzaamheid ten onder gaat aan de wensen van de gemeentelijke politiek’. Standaardisering maakt gemeenten ook onderling beter vergelijkbaar. ‘Dan wordt duidelijk wie meer of juist minder investeert in duurzaamheid. Bijkomend voordeel is dat een nieuwe vorm van verslaggeving niet alleen de

kwaliteit van de jaarverslagen kan verbeteren, maar ook het vaak forse aantal pagina’s kan terugdringen, zodat de jaarverslagen van gemeenten toegankelijker worden.’ BDO ziet ook een rol voor de VNG door op een rij te zetten welke stappen alle gemeenten hebben gezet op het terrein van gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie, landbouw en -gebruik en elektriciteit.