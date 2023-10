Ondanks onderzoek naar vestigingsklimaat: Kamer bouwt 30%-regeling af

Bedrijven vertrekken nauwelijks uit Nederland vanwege het belastingklimaat. Maar de 30%-regeling vinden ze wel belangrijk. Dat schreef Accountancy Vanmorgen op donderdagmiddag. Een paar uur later besloot de Tweede Kamer de 30%-regeling stapsgewijs af te bouwen.

Donderdagnacht stemde de Tweede Kamer, in haar laatste zitting voor het reces, over een groot aantal amendementen. Eén ging over het compenseren van de zogenaamde ‘pechgeneratie’, de groep studenten die de afgelopen geen studiebeurs kreeg en veel moest lenen. De Kamer wil de sterk gestegen rente op studieleningen (die ging van 0,45% naar 2,5%) verlagen om deze groep studenten tegemoet te komen. Daar is € 200 mln voor nodig. Dit geld werd donderdagnacht gevonden in het versoberen van de 30%-regeling, ook wel bekend als de expatregeling.

Populair

Deze regeling houdt in dat bedrijven het loon van buitenlandse werknemers (expats) tot 30 procent onbelast mogen uitkeren, als vergoeding voor de extra kosten die zij maken om tijdelijk in Nederland te werken. De regeling is populair bij werkgevers. De 30%-regeling is een belangrijke regeling om Nederland aantrekkelijk te houden voor schaars internationaal talent, zoals technici, liet VNO-NCW donderdag nog weten. Demissionair staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit, CDA) had woensdag tijdens het debat nog gewaarschuwd dat eerdere bezuinigingen op de expatregeling voor veel onrust zorgden in het bedrijfsleven.

Onderzoek

Dit staat ook in een brief die demissionair minister van Economische Zaken Adriaansens eerder deze week aan de Kamer stuurde. Ze had onderzoek laten doen naar het vestigingsklimaat in Nederland en de redenen waarom bedrijven uit Nederland vertrekken. ‘Uit de interviews blijkt dat het Nederlandse belastingklimaat nauwelijks een rol speelt,’ schrijft Adriaansens. ‘Wel geven geïnterviewde bedrijven aan de continuïteit van de 30%-regeling belangrijk te vinden.’

Omtzigt

Van Rij had de Tweede Kamer woensdag opgeroepen eerst de al aangekondigde nieuwe evaluatie van de expatregeling af te wachten. ‘Als je wijzigingen aanbrengt, doe dat dan op basis van een goede analyse’, aldus de staatssecretaris. ‘Anders kunnen er zowel qua uitvoering als qua overgangsrecht juridische problemen rijzen. Voordat je het weet, moet de Belastingdienst dan weer allerlei extra fte’s aantrekken om dat allemaal te kunnen begeleiden’, zei Van Rij tegen Pieter Omtzigt, een van de Kamerleden die voorstelde om de 30%-regeling te versoberen.

Geleidelijke afbouw

Het amendement regelt dat per 1 januari 2024 het bedrag dat forfaitair kan worden beschouwd als een vergoeding van kosten en verstrekkingen van verblijf buiten het land van herkomst (de 30%-regeling) voor ingekomen werknemers voor ten hoogste de eerste 20 maanden kan worden gesteld op ten hoogste 30% van het belastbare loon , voor ten hoogste de daaropvolgende 20 maanden op ten hoogste 20% van dat loon en voor ten hoogste de daaropvolgende 20 maanden tot ten hoogste 10% van dat loon.

60 maanden

Na 60 maanden is de maximale looptijd van een beschikking met betrekking tot de 30%-regeling verstreken. Bij een beschikking met een kortere looptijd dan 60 maanden gelden dezelfde percentages en perioden, waarbij het recht op toepassing van de 30%-regeling stopt op het moment dat de looptijd van de beschikking met betrekking tot de 30%-regeling is verlopen. Er geldt een overgangsregeling voor werknemers die in het laatste tijdvak van 2023 een vergoeding genoten waarvoor deze werknemers in het bezit waren van een 30%-beschikking.