Exceltip | Watermerk toevoegen

In Word is het vrij eenvoudig om een watermerk te zetten achter een tekst, bijvoorbeeld Concept of Vertrouwelijk. Bij een document kies je Ontwerpen > Watermerk en je kiest een van de vele voorbeelden. In Excel is dat lastiger, maar het kan wel.

Voorbereidend werk

Het grote verschil met Word is dat je voor Excel eerst zelf een afbeelding moet maken voor het watermerk dat je wilt gebruiken. Dat kun je maken met een tekenprogramma, maar bijvoorbeeld ook met PowerPoint.

• Start PowerPoint en begin met een lege presentatie.

• De eerste dia is een titeldia, die je moet omzetten in een lege dia-indeling.

o Kies hiervoor Start > Indeling > Leeg [Home > Layout > Blank].

Nu ga je een vorm tekenen, de tekst erin zetten en de vorm opmaken. Kies Invoegen > Vormen > selecteer een rechthoek [Insert > Shapes]. Sleep op de dia tot je een grote rechthoek hebt (als je klikt moet je daarna de rechthoek groter maken) Houd de rechthoek geselecteerd en typ de gewenste tekst (bijvoorbeeld VERTROUWELIJK) en maak die tekst flink groot en eventueel vet. Klik op een lege plek in de rechthoek en pas via de miniwerkbalk de opvulkleur ① aan (Geen opvulling), de rand eromheen ② (Geen contour) en de kleur van de tekst ③ (kies een lichtgrijze kleur).



Eventueel: gebruik de roteerknop bovenaan de vorm om die schuin te zetten.

Maak hier nu een afbeelding van op de volgende manier: Zorg dat de vorm niet meer is geselecteerd (klik erbuiten) Gebruik de sneltoets Windows-toets+s (de Windows-toets zit meestal links onderaan tussen Ctrl en Alt). Je scherm wordt grijs en je kunt nu aangeven van welk schermdeel je een schermafdruk wilt maken door te slepen. Die schermafdruk kun je nu op de gebruikelijke manieren plakken.



Ga naar Excel en maak een nieuw leeg bestand.

Gebruik de sneltoets Ctrl+v (=plakken) om de schermafdruk in Excel te zetten.

Klik er met de rechtermuisknop op en kies Opslaan als afbeelding [Save as Picture].

Sla de afbeelding op (bijvoorbeeld onder de naam WatermerkVertrouwelijk).

Nu is er een afbeelding die je kunt gaan gebruiken. Op dezelfde manier kun je ook een watermerk als Concept of Niet kopiëren maken. Maar je zou ook bijvoorbeeld een logo kunnen gebruiken als watermerk.

Het watermerk gebruiken

Je kunt dit watermerk nu op twee manieren gebruiken in Excel. LET OP: in beide situaties kun je te maken krijgen met een foutmelding als je de afbeelding gaat kiezen. Kies gewoon voor Offline werken [Work Offline] en je kunt verder gaan.

Als watermerk op je scherm

Wil je dat de afbeelding gebruikt terwijl je in Excel aan het werk bent, dan gebruik je die als achtergrond. Op deze manier gebruikt, zal het watermerk niet worden afgedrukt!

Ga naar het werkblad waar je de afbeelding wilt gebruiken.

Kies Pagina-indeling > Achtergrond [Page Layout > Background] en eventueel dus Offline werken

Zoek en selecteer de afbeelding en kies Invoegen [Insert].

Je krijg dan dit te zien: de afbeelding wordt herhaald op het hele werkblad.

Als je het watermerk weer wilt verwijderen kies je Achtergrond verwijderen [Delete Background].

Als watermerk op de afdruk

Wil je dat de afbeelding op elke afgedrukte pagina komt, dan zet je de afbeelding in de koptekst. Je ziet hem dan niet op je scherm, maar op elke pagina die afgedrukt wordt (en dus ook in een PDF)

Ga naar Pagina-indeling[Page Layout]> klik op het pictogram Pagina-instelling [Page Setup].

Selecteer de tab Koptekst/voettekst [Header/Footer] en kies Aangepaste koptekst [Custom Header].

Klik in het middelste vak en daarna op de knop Afbeelding invoegen [Insert Picture].

Selecteer de watermerkafbeelding (nadat je eventueel eerst op Offline werken hebt geklikt) en kies Invoegen [Insert]. In het middelste vak staat nu de code &Afbeelding ([&Picture].

Kies 2 keer OK.

Wanneer je nu naar het afdrukvoorbeeld gaat, zul je zien dat het watermerk op elke pagina wordt afgedrukt.



Als je het watermerk meer in het midden van de pagina wilt hebben, moet je een grotere afbeelding maken of in het middelste vak vóór &Afbeelding enkele keren op Enter drukken.

Wil je de watermerktekst weer verwijderen van de afgedrukte pagina’s, kies dan in het dialoogvenster bij Koptekst voor (geen).

Saskia Jacobsen is directeur-eigenaar van Toels-PC en helpt bedrijven en vooral hun gebruikers om slimmer en beter met de apps op hun pc te werken. Wekelijks publiceert zij op YouTube een “snelle korte tip” die vaak over Excel gaat.

