Björn Lundén en KING Software zetten in op KYC-oplossing met de overname van Due Compliance

Björn Lundén Group neemt het in Stockholm gevestigde Due Compliance over, en verbreedt daarmee het productportfolio met hulpmiddelen voor het controleren van witwassen, KYC (know your customer) en risicobeoordeling. Sinds 2022 maakt KING Software deel uit van de Björn Lundén groep, met als investeerder Main Capital. Met de nieuwe overname verbreedt dus ook KING Software haar productportfolio.

Wwft

Met de overname van Due Compliance wordt het eenvoudiger voor zowel bestaande als nieuwe klanten van KING Software om te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen (Wwft) en kunnen in de toekomst meer mensen geholpen worden om te voldoen aan de witwasrichtlijn. De tools van Due Compliance zijn ontwikkeld door juristen. Sinds 2019 hebben zij al bijna 400 bedrijven en duizenden gebruikers geholpen om te voldoen aan de witwaswetgeving. Het bedrijf heeft ook op maat gemaakte oplossingen ontwikkeld specifiek voor accountants en boekhoudkantoren.

CEO van Björn Lundén Ulf Bokelund Svensson: “Ik ben blij te kunnen mededelen dat Due Compliance deel gaat uitmaken van de Björn Lundén Group. Samen kijken we uit naar het helpen van meer accountants en boekhoudkundige adviseurs bij het naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen (Wwft).” Petter Flink, mede-oprichter en CEO van Due Compliance: “We zijn trots dat we in een paar jaar een unieke en toonaangevende tool voor KYC hebben kunnen creëren, die geschikt is voor accountants- en boekhoudkantoren. We hebben nu de perfecte partner gevonden in Björn Lundén Group om verdere stappen te zetten in de ontwikkeling van ons bedrijf en onze diensten uit te breiden naar nog meer mensen. We kijken ernaar uit om onze plannen en ideeën te realiseren samen met het sterke team en merk van Björn Lundén.”