Eshuis neemt fiscaal kantoor over

Het in Enschede gevestigde Verhoeven & Ruesink Belastingadviseurs sluit zich per 1 januari 2024 aan bij Eshuis Accountants en Adviseurs. Verhoeven & Ruesink is een fiscaal advieskantoor met acht medewerkers.

Een belangrijke reden voor Verhoeven & Ruesink om zich aan te sluiten bij Eshuis is dat het kantoor merkt dat jong fiscaal talent graag bij een grote organisatie wil werken. Mede-eigenaar Derk Willem Ruesink zegt: ‘Net als in andere takken van de zakelijke dienstverlening kiezen jonge fiscalisten voor grotere kantoren waarin meer mogelijkheden zijn voor kennisdeling en waarin ook een beter evenwicht is tussen werk en thuis. Een paar maanden geleden hebben we daarom de conclusie getrokken dat het voor onze medewerkers en voor onze cliënten het beste is om aansluiting te zoeken bij een groter kantoor.’

Match snel gemaakt

Mirjam Struijk-Doornweerd, bestuurder van Eshuis, noemt Verhoeven & Ruesink een organisatie met lef en visie, gericht op de toekomst van het beroep. ‘Cultuur is naast verbreding en verdieping van onze dienstverlening een belangrijk onderdeel binnen onze strategie. Het type mens moet aansluiten bij onze organisatie, en we zijn overtuigd van de menselijke fit die wij juist zo belangrijk vinden in onze samenwerkingen. Zowel Eshuis als Verhoeven & Ruesink zijn “ondernemers voor ondernemers” met een praktische aanpak en waar ook veel aandacht uitgaat naar persoonlijke ontwikkeling, je menszijn in de organisatie en plezier in je werk. En uiteraard geldt hier ook: nuchterheid met flair. Daarmee was de match snel gemaakt.’