Schutter Weiteveen blijkt eigenaar administratiekantoor

Richard K, de man die vermoedelijk twee mensen doodschoot in het Drentse Weiteveen, blijkt eigenaar van administratiekantoor BMK uit Klazienaveen. In Dagblad van het Noorden bevestigt zijn vennoot dat K ‘wellicht degene is die geschoten heeft’.

Przemyslaw (‘Sam’) Czerniawski (38) en zijn vrouw Ineke (44) werden dinsdag in en vlakbij hun huis gedood door de 50-jarige K. Aan het drama zou een jaar lang durende ruzie over een woning vooraf zijn gegaan. Het stel had het huis van K. gekocht maar er zouden tal van verborgen gebreken zijn. Hierdoor was een ruzie ontstaan met bedreigingen en intimidatie over en weer. K. filmde zichzelf nadat hij het echtpaar had gedood, ‘om zijn gezin te beschermen’ en nadat hij naar eigen zeggen langdurig getreiterd was. Bronnen rondom het politieonderzoek spreken van een zeer wrede slachtpartij, waarvan de tienerzoon het vermoorde stel mogelijk getuige was.

Ondernemer

K richtte in 2006 administratiekantoor BMK op, wat staat voor betrokken, meedenkend en klantgericht. ‘Onze werkzaamheden bestaan uit het adviseren en begeleiden van ondernemers, daarnaast ondersteunen wij hen op administratief gebied’. In 2009 trad Jurjen Adam toe tot het kantoor. Over K staat op de website: ‘Richard kan worden gekenmerkt als een no nonsense ondernemer. “Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan” is op zijn lijf geschreven. Recht op zijn doel af weet hij zijn klanten met raad en daad bij te staan. Daarnaast beschikt hij over een schat aan ervaring op financieel en fiscaal gebied. Als echte ochtendmens is hij vaak al vroeg voor de klant aan de slag.’

Vennoot

Dagblad van het Noorden nam contact op met Adam. Die kan het volgens de krant ‘bijna niet geloven wat er is gebeurd’. Het enige dat hij kwijt wil, is dat zijn zorg uitgaat naar het gezin van ‘wellicht degene die heeft geschoten’, de slachtoffers en de klanten van het bedrijf. Op de LinkedIn-pagina van K staat dat hij voor BMK vooral als controller heeft gewerkt.