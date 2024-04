Exceltip | Bladwijzers (bookmarks) in Excel

In grotere bestanden is het soms tijdrovend om snel de juiste gegevens op het scherm te krijgen. Je moet soms bladeren van het ene werkblad naar het andere, van boven naar beneden en van links naar rechts scrollen en weer terug. In je webbrowser en in Word heb je de mogelijkheid om bladwijzers te gebruiken (ook wel bookmarks genoemd). Excel heeft dat niet. Niet officieel althans, maar er zijn wel alternatieven die ook prima voldoen.

Koppeling (hyperlink) als bladwijzer

Je kunt bij een cel een koppeling maken. Klik je op een koppeling (hyperlink) dan springt Excel naar die cel of dat cellenbereik. Dat kan een ander (willekeurig) bestand zijn, een webadres, maar ook een ander werkblad in hetzelfde Excel-bestand. Je zou bijvoorbeeld een koppeling kunnen maken naar een factuurbestand, bijv. een pdf. Maar je kunt het ook gebruiken om een inhoudsopgave te maken.

Hoe maak je een koppeling?

Selecteer de cel waar de koppeling moet komen.

Gebruik de sneltoets Ctrl+k of kies Invoegen > Koppeling > Koppeling invoegen.

In het dialoogvenster Hyperlink invoegen heb je nu verschillende opties.

Je wilt een koppeling maken naar een bestand of een webpagina.

Kies dan bij ① Bestaand bestand of webpagina.

Bestaand bestand: Zoek het bestand.

Gebruik hiervoor Huidige map of Recente bestanden bij ②.

Blader eventueel met de 1e of 3e knop bij ③ om naar andere mappen te gaan.

Selecteer dan het bestand. Het pad zal dan ingevuld worden bij ④. Webpagina: Vul het webadres in bij ④ of kies Bekeken pagina’s bij ② of gebruik de 2e knop bij ③ om de website te zoeken met en browser.

2. Je wilt een koppeling maken naar een plaats in het huidige Excel-bestand.

Kies dan bij ① Plaats in dit document.



Kies bij ② onder Celverwijzingen een van de werkbladen of kies onder Gedefinieerde namen een van de toegekende namen.

Als je kiest voor een werkblad, dan kun je bij ③ nog opgeven naar welke cel je wilt gaan in dat werkblad.

In alle gevallen kun je aanvullend nog de inhoud van de cel aanpassen bij Weer te geven tekst ① en een aangepaste Scherminfo ② opgeven. De standaard scherminfo is het complete pad naar het bestand of de webpagina ②.

LET OP als je verwijst naar een werkbladnaam: wijzig je die na het maken van de koppeling, dan moet die koppeling worden aangepast!

Hoe pas je een koppeling aan en hoe verwijder je een koppeling?

Selecteer de cel en gebruik weer de sneltoets Ctrl+k

of

Klik met de rechtermuisknop op de cel met de koppeling en kies Hyperlink bewerken of Hyperlink verwijderen.

Naam als bladwijzer

Als het gaat om snel naar een andere plaats in dezelfde werkmap te gaan, kan een naam ook een prima oplossing zijn. Zoals je weet heeft elke cel een celadres. Maar je kunt een cel ook een naam geven. Dat doe je via het naamvak (waar je normaal gesproken het huidige-cel-adres kunt aflezen).

Hoe geef je een naam?

Je selecteer de cel (of de cellen, want een naam kun je ook geven aan een cellenbereik).

Klik in het naamvak.

Typ de naam en bevestig met Enter (vergeet dat laatste niet!)

LET OP: een naam mag niet lijken op een celadres, moet beginnen met een letter en er mogen geen spaties in voorkomen! Verder zijn veel speciale tekens verboden. Een underscore (_) mag wel.

TIP: laat namen die je als bladwijzers wilt gebruiken bijvoorbeeld beginnen met bw_ dan staan alle bladwijzernamen netjes bij elkaar.

Hoe gebruik je een naam als bladwijzer?

Klik op de menuknop in het naamvak.

Klik op de naam.

TIP: Maak eventueel het naamvak wat breder (zodat je de namen helemaal kunt lezen) door te slepen op de drie puntjes.

Hoe pas je een naamverwijzigen aan of verwijder je een naam?

Kies Formules > Namen beheren.

Hier zie je een overzicht van alle namen in de huidige werkmap.

Met Nieuw kun je hier ook nieuwe namen toevoegen.

Met Bewerken kun je een naam aanpassen of de cel(len) waar die naam naar verwijst.

Bewerken Met Verwijderen haal je een naam weg.

Saskia Jacobsen is directeur-eigenaar van Toels-PC en helpt bedrijven en vooral hun gebruikers om slimmer met de apps op hun pc te werken. Naast de blogs op onze website, publiceert zij ook wekelijks op YouTube een korte tip (maximaal 2-3 minuten) die meestal over Excel gaat. Recent is er een videotip geplaatst over namen (hoe je die kunt gebruiken in berekeningen: https://youtu.be/4yVNCWwBm0U).