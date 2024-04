Kinderopvangtoeslag voor gezinnen met middeninkomens in 2025 omhoog

De kinderopvangtoeslag gaat volgend jaar stapsgewijs omhoog, waarschijnlijk voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen tussen ongeveer € 29.400 en € 159.200. Dat staat in een voorstel waarover een internetconsultatie is gestart. De gedachte daarbij is dat het kinderopvang betaalbaarder maakt voor middeninkomens, (meer) werken stimuleert en ook voor meer zekerheid over het inkomen zorgt.

Aanpassingen in kinderopvangtoeslag voor 2025

Het kabinet heeft in totaal € 429 miljoen uitgetrokken voor de verhoging van de kinderopvangtoeslag in 2025. Dit bedrag is het eerste deel van het extra budget voor kinderopvangtoeslag dat het kabinet tot 2027 heeft gereserveerd.

Met het ontwerpbesluit dat nu in internetconsultatie gaat wil de minister de toeslagpercentages, maximum-uurprijzen en toetsingsinkomens van de kinderopvangtoeslag voor 2025 aanpassen. Het definitieve besluit wordt uiterlijk in oktober gepubliceerd, zodat de Dienst Toeslagen voldoende tijd heeft om de wijzigingen door te voeren in de systemen. De aanpassing van de toeslagpercentages is niet definitief en kan voor die tijd nog wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de internetconsultatie die vandaag start.

Indexatie van uurprijzen en inkomens

Ook worden met het ontwerpbesluit de maximum-uurprijzen en toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag geïndexeerd op basis van de geraamde loon- en prijsontwikkeling. Zo beweegt de kinderopvangtoeslag mee met het gemiddelde prijspeil in de economie en blijft kinderopvang toegankelijk en betaalbaar voor werkende ouders. In 2025 worden de maximum-uurprijzen met 4,83% geïndexeerd en de toetsingsinkomens met 3,87%. Door de maximum-uurprijzen iets lager te indexeren (met € 0,04) wordt het bijvoorbeeld mogelijk om het budget voor de vangnetregeling Sociaal Medische Indicatie (SMI) te verhogen. Tot slot worden de maximum-uurprijzen voor de gastouderopvang met € 0,21 extra verhoogd om de kwaliteit van gastouderopvang te verbeteren.

De maximum-uurprijzen van de kinderopvangtoeslag voor 2025 bedragen daarmee € 10,71 in de dagopvang, € 9,52 in de buitenschoolse opvang en € 8,10 in de gastouderopvang.

Ontwikkeling maximum-uurprijzen

2023 2024 2025 Dagopvang € 9,12 € 10,25 € 10,71 Buitenschoolse opvang € 7,85 € 9,12 € 9,52 Gastouderopvang € 6,85 € 7,53 € 8,10

Belangstellenden kunnen tot en met 6 mei 2024 reageren op de consultatie ‘Wijziging Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie per 1 januari 2025’.