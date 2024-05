Grant Thornton onderzoekt mogelijke subsidiefraude bij waterschap, accountant staakt werk

Bij Waterschap Rivierenland is een vermoeden van een misstand geconstateerd met betrekking tot de Stimuleringsregeling Waterbesparende Maatregelen Agrariërs (SWMA). Dat meldt het waterschap zelf in een verklaring op de eigen website. Wat er precies wordt onderzocht en wat daarvoor de aanleiding is wordt niet nader toegelicht.

Grant Thornton doet nu feitenonderzoek en zolang dat onderzoek loopt geeft de controlerend accountant geen verklaring af bij zowel de jaarstukken als de subsidies die het waterschap ontvangt, meldt het bestuursorgaan. “Dit heeft tot gevolg dat de accountant voorlopig nog geen accountantsverklaring voor de jaarrekening 2023 heeft afgegeven. Ook de verantwoording over de besteding van subsidies die wij hebben ontvangen – zoals voor de SWMA – is uitgesteld.”

Herstelplan

Ondertussen is ook bij het Waterschap Rivierenland zelf het een en ander in gang gezet: “We doen zelf ook onderzoek naar andere lopende subsidieregelingen. En maken we een zogenaamd herstelplan om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. Dit geldt voor zowel subsidies die wij uitkeren als ontvangen.”

Het werkgebied van Waterschap Rivierenland ligt tussen de grote rivieren, vanaf de Duitse grens tot aan Kinderdijk. Met aan de noordgrens de Nederrijn en de Lek en aan de zuidgrens de Maas. Ook de Waal, de Linge en de Biesbosch liggen in het werkgebied van waterschap.