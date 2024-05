“Goede software kan veel tijdsbesparing opleveren”

De normale gang van zaken is dat een ondernemer zelf bepaalt met welke software het bedrijf gaat werken. Ook de keuze van het boekhoudpakket wordt vaak zelf gemaakt. Het is echter voor zowel de ondernemer als accountant van belang als deze keuzes in overleg worden gemaakt. Het werk voor de accountant wordt in elk geval eenvoudiger als er gekozen wordt voor een boekhoudpakket waar hij al bekend mee is. Dit scheelt veel zoekwerk maar het bespaart ook veel tijd omdat de gegevens ook in de omgeving van de accountant te zien en te bewerken zijn. In gesprek met Harold Timmer, directeur van Newbase.

Hoeveel tijdwinst kan Newbase opleveren?

Harold Timmer: “Als een klant met Newbase werkt, kan dat per klant, afhankelijk van het aantal bedrijven waar hij meewerkt, zo maar 4 uur per maand tijdsbesparing opleveren. Dat lijkt niet veel maar als je dit per jaar en per klant bekijkt, is dat toch heel wat. Je hoeft de klant ook niet meer te bestoken met mails of telefonisch storen omdat je bijvoorbeeld, om de juiste adviezen te kunnen geven, de voorraadwaarde of de onderhanden werkpositie moet weten. De accountant kan namelijk met een druk op de knop de voorraadwaarde bepalen. Accountants hebben een gratis inlogaccount met dashboards.

Waar wordt het verschil gemaakt?

Harold Timmer: “Door de integratie met Twinfield en Basecone is het voor de accountant mogelijk om alle boekhoudkundige handelingen in zijn eigen kantooromgeving te volgen. Newbase boekt op de eerste en indien wenselijk op de tweede en derde dimensie. Alle verkoop- en inkoopfacturen alsmede memoboekingen komen gelijk bij Twinfield binnen. Door de integratie met Basecone kan de accountant ook de originele inkoopfactuur zien. Wanneer de accountant een steekproef wil doen om de boekhouding te controleren, hoeft hij de ondernemer niet te benaderen. Dat scheelt tijd!

Waar zit het voordeel voor de ondernemer?

Harold Timmer: “De ondernemer heeft meer tijd om bezig te zijn waar hij goed in is. Door het gebruik van Newbase kan hij het proces gedeelte van zijn bedrijfsvoering optimaliseren. En door de integratie met Twinfield en Basecone heeft hij meer tijd over om met zijn accountant op de cijfers te sturen naar de toekomst. Die kan immers de belangrijkste zaken zelf al zien.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Newbase.