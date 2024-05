Visionplanner Lente Boost in het teken van werkdrukverlaging voor accountancybranche

Visionplanner, softwareleverancier voor accountants- en administratiekantoren, presenteert de Lente Boost. Deze update bevat een reeks innovaties die de werkdruk in kantoren verlagen, internationale samenwerking en advies faciliteren. De vernieuwingen zijn doorgevoerd in de modules Core, Compilation First Edition, Compilation en Insights.

Een van de belangrijkste verbeteringen is dat Visionplanner Core en Insights volledig in het Engels beschikbaar zijn. Het samenstellen van een Engelstalige jaarrekening was al mogelijk in Visionplanner. Hierdoor kunnen accountants- en administratiekantoren met niet-Nederlandstalig personeel of internationale klanten efficiënter werken en miscommunicatie door taalbarrières voorkomen. Daarnaast is in Core het abonnementenbeheer vereenvoudigd en is de nieuwste versie van RGS (3.6) geïntegreerd voor efficiënt rapporteren volgens actuele standaarden.

Compilation First Edition, de cloudoplossing voor het samenstellen van beknopte jaarrekeningen en SBR-rapportages, is vertaald in het Engels. Ook is de samenwerking met de vernieuwde Visionplanner app verbeterd. Accountants en ondernemers kunnen nu nog eenvoudiger overal en altijd tijdig de jaarrekening accorderen, ondertekenen en deponeren. Bovendien vult het systeem automatisch de vestigingsplaats in bij het ondertekenen van de samenstelverklaring, wat de gebruiksvriendelijkheid ten goede komt.

Visionplanner Compilation, de oplossing voor het maken van de snelste jaarrekening en het beste dossier, biedt nu een verbeterde integratie met het administratiedossier. Dit zorgt voor meer overzicht, een betere samenwerking tussen collega’s van verschillende afdelingen en een efficiënter samenstelproces. Daarnaast zijn er mutatieoverzichten per vordering en schuld toegevoegd en is de consolidatiefunctie verbeterd.

Tot slot staat VAIA, de in februari geïntroduceerde AI-assistent in Visionplanner, klaar om accountants en adviseurs te helpen. VAIA kan adviseren bij het maken van financiële analyses, het bepalen van de fiscaal voordeligste rechtsvorm en binnenkort ook de dividenduitkeringstoets uitvoeren. Daarnaast zal VAIA in de toekomst in staat zijn om financiële en vaktechnische vragen te beantwoorden, wat accountants veel uitzoekwerk bespaart en de kwaliteit van dossiers verhoogt.

Joris Joppe, managing director van Visionplanner, zegt: “Bij Visionplanner richten we ons op het bieden van gebruiksvriendelijke software aan accountants- en administratiekantoren. Deze software maakt het rapportageproces niet alleen makkelijker maar zorgt ook voor beter inzicht, waarmee ze hun klanten optimaal kunt adviseren binnen de kaders van de wet- en regelgeving. Om ook niet-Nederlandstalige gebruikers en klanten te ondersteunen, hebben we onze software beschikbaar gemaakt in het Engels. Dit draagt bij aan het verlichten van de werkdruk omdat de software en rapportages toegankelijk zijn voor een breder publiek. Met onze Lente Boost zetten we een significante stap voorwaarts in deze ontwikkeling.”

Meer weten? Lees meer over de Visionplanner Lente Boost.