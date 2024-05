‘Opdracht en uitvoering KPMG bij Ajax-rapport veel te beperkt’

Directeur Gerben Everts van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft opnieuw forse kritiek op het rapport van KPMG naar mogelijke misstanden bij Ajax onder de inmiddels vertrokken directeur Sven Mislintat.

Everts wijdt in de Telegraaf een column aan de kwestie. Eerder noemde hij het KPMG-rapport ook al ‘broddelwerk van de bovenste plank’.

Mislintat was in 2023 vier maanden directeur voetbalzaken bij Ajax en kocht in die periode twaalf nieuwe spelers. In september vorig jaar moest hij vertrekken wegens gebrek aan een breed draagvlak binnen de voetbalclub. Een van de laatste wapenfeiten van Mislintat was de transfer van de Kroatische voetballer Borna Sosa. Dat veroorzaakte opschudding omdat Mislintat mogelijk financieel belang had gehad bij de transfer.

Conclusies eindrapport

In september vorig jaar vroeg Ajax aan KPMG Forensic om de kwestie te onderzoeken. De conclusie in het eindrapport: er is volgens KPMG geen formele situatie van belangenverstrengeling geconstateerd inzake de transfer van Sosa. Evenmin is bij de andere inkomende transfers belangenverstrengeling vastgesteld. Maar helemaal zuiver lijkt de transactie ook niet te zijn geweest: ‘De werkwijze van Mislintat roept weliswaar vragen op, maar er is geen grond voor aansprakelijkheidsstelling.’

‘Rapport ten onrechte gebruikt om zekerheid te bieden’

In een column gaat VEB-directeur Everts nu opnieuw in op het werk van KPMG, dat volgens hem aan alle kanten rammelt: “Hoofdrolspelers blijken niet te zijn geïnterviewd (!), anderen op basis van vrijwilligheid, er zijn geen gespreksverslagen gedeeld en de klant, de raad van commissarissen (rvc) van Ajax, schoof onaangekondigd aan bij de gesprekken.”

Bovendien gebruikt de voetbalclub het rapport van feitelijke bevindingen volgens Everts ten onrechte om zekerheid te bieden met de conclusie dat er geen aanwijzingen zijn voor belangenverstrengeling bij transfers onder Mislintat. De opdracht en de uitvoering van het onderzoek waren volgens de belangenbehartiger veel te beperkt. “Geruststellende conclusies trekken uit onvolledig onderzoek, ook over eigen handelen, is gevaarlijk. Het verstopt de waarheid. Publicatie van het KPMG-rapport zou soelaas bieden, maar dat wist men te voorkomen door een advocatenkantoor te schuiven tussen KPMG en de klant.”