Jaarrekening provincie Groningen geeft geen rooskleurig beeld

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft op 22 mei de jaarstukken over 2023 gepresenteerd. Met een klein verlies geeft de jaarrekening reden tot zorg. De provincie zal ‘scherper aan de wind’ moeten varen, zegt het college zelf.

In de jaarstukken legt het college verantwoording af over het in 2023 gevoerde beleid en de uitgaven. Rekening houdend met toekomstige noodzakelijke uitgaven komt het college uit op een rekening resultaat van € 200.000 negatief. Ten opzichte van een begroting van € 660 miljoen is dit een acceptabele afwijking. Accountant EY heeft de jaarstukken van een goedkeurende verklaring voorzien en geeft aan tevreden te zijn met het controleproces.

Scherp aan de wind varen

Het bruto resultaat bedraagt € 36,5 miljoen, maar onder aan de streep heeft de provincie dus een klein tekort over 2023 gerealiseerd van € 200.000. Dit heeft vooral te maken met het bestemmen van het bruto resultaat. Enerzijds heeft dit te maken met het uitvoeren van activiteiten van bestaand beleid die hun afronding krijgen in 2024. Anderzijds met het reserveren van verkregen afkoopsommen van het Rijk voor overdracht van bruggen en sluizen voor noodzakelijk toekomstig onderhoud.

Het negatieve resultaat van € 200.000 na bestemming laat volgens de provincie zien dat de begroting onder druk staat. Daarom is het nodig dat er in de toekomst financiële keuzes gemaakt worden. Hierbij speelt ook mee dat nog niet bekend is hoeveel middelen de provincie in de toekomst uit het Provinciefonds ontvangt. Provinciale Staten moeten nog besluiten over de bestemming van het bruto resultaat. Dit doen ze op 10 juli tijdens de Statenvergadering.