Kamer blijft inzetten op nieuwe box 3-heffing in 2027

Een meerderheid in de Tweede Kamer stemt deze week in met een motie die invoering van de nieuwe box 3-heffing op basis van werkelijk rendement in 2027 op tafel moet houden. De planning voor invoering is krap en invoering in 2027 leek even uit zicht te raken, nadat een Kamerdebat onlangs werd uitgesteld.

De Tweede Kamer wil erg graag dat het nieuwe box 3-stelsel in 2027 wordt ingevoerd, werd in april al duidelijk tijdens een debat. In welke vorm, daarover zijn de meningen verdeelder. De vier formerende partijen lijken een vermogenswinstbelasting wel te zien zitten, en willen dat meer beleggingen in box 3 daar onder gaan vallen. Bij vermogenswinstbelasting wordt pas geheven als de winst daadwerkelijk is gerealiseerd. In het huidige voorstel van Van Rij zou er een vermogensaanwasbelasting komen voor liquide beleggingen, vooral beursgenoteerde aandelen en obligaties. Daarbij moet ook worden betaald over ongerealiseerde winst. Voor illiquide beleggingen (vastgoed en belangen in startups en familiebedrijven), werd een vermogenswinstbelasting voorgesteld.

Van Rij waarschuwde in een Kamerbrief dat de Europese staatssteunregels een uitzondering voor aandelen in familiebedrijven in de weg staan. Daarom zou het voorstel wat hem betreft moeten worden beperkt tot startups en vastgoed. De Tweede Kamer, met de VVD voorop, wil echter liever dat alle illiquide beleggingen worden belast via een vermogenswinstbelasting.

Krappe planning

Staatssecretaris Van Rij van Financiën beantwoordde onlangs een nieuwe reeks vragen van de Kamer en liet daarbij weten dat de Kamer nog deze maand zou moeten instemmen met het naar de Raad van State sturen van het huidige voorstel om invoering in 2027 als optie open te houden. Een debat daarover werd echter uitgesteld vanwege het extra ingelaste Kamerdebat over het hoofdlijnenakkoord. 2027 dreigde daardoor nu al uit beeld te raken, maar een motie van NSC brengt daar waarschijnlijk verandering in. In de motie van NSC’er Idsinga wordt het kabinet opgeroepen om het voorbereidingsproces voort te zetten, zodat de beoogde invoeringsdatum van het nieuwe box 3-regime op basis van werkelijk rendement per 1 januari 2027 gehaald wordt. Dat voorstel krijgt bij de stemming op dinsdag een meerderheid van onder meer VVD, GroenLinks-PvdA, BBB en ChristenUnie, meldt het FD.

Daarmee wordt een nieuwe vertraging in elk geval voorlopig afgewend. Of 2027 als invoeringsjaar ook daadwerkelijk wordt gehaald blijft wel onzeker. Wat de capaciteit bij de Belastingdienst betreft is het bijvoorbeeld ook nog onzeker of de geplande invoering wel gehaald wordt.