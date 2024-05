Beperking giftenaftrek slecht nieuws voor kerken en goede doelen

Kerken en goede doelen zijn bezorgd over de plannen van PVV, VVD, NSC en BBB om de giftenaftrek te halveren. Hoogleraar filantropie Paul Smeets voorspelt dat dit de giften met minstens 3,5 procent zal doen dalen, wat neerkomt op een verlies van zeker 56 miljoen euro per jaar.

De verlaging kan fundamentele gevolgen hebben voor de financiële stabiliteit van kerken en de continuïteit van hun diaconale activiteiten, waarschuwen betrokkenen in het Nederlands Dagblad. Joost Schelling, directeur van de vereniging van kerkrentmeesters in de Protestantse Kerk, stelt dat de afname in giften kan leiden tot minder financiële middelen voor hulp aan armen en zelfs tot het schrappen van predikantsposities of het verlaten van kerkgebouwen. Hoewel kerken met een hoge betrokkenheid van leden mogelijk minder zwaar worden getroffen, blijven de zorgen groot.

Goede doelen

Ook goede doelen vrezen voor hun inkomsten en de negatieve impact op hun essentiële werk voor de samenleving. Hoogleraar Smeets benadrukt dat hoewel het aantal Nederlanders dat geld doneert waarschijnlijk niet zal afnemen, de bedragen die zij schenken wel zullen dalen. Vooral vermogende donateurs, die vaak grotere bedragen schenken, zouden hun bijdragen kunnen verminderen.

Smeets noemt het plan om de giftenaftrek te beperken ‘kort door de bocht’ en wijst erop dat alleen naar de kosten is gekeken, niet naar de maatschappelijke opbrengsten van goede doelen. Hij roept de politiek op om goed na te denken over de mogelijke gevolgen. Als de plannen doorgaan zullen kerken en goede doelen meer energie moeten steken in geldwerving, zegt Schelling. Zij kunnen dan niet meer wijzen op het fiscale voordeel van geven.

Brancheorganisatie

Ook Goede Doelen Nederland heeft inmiddels fel gereageerd op het voornemen. De bezuiniging moet van tafel, eist de brancheorganisatie van erkende goede doelen. “We zijn ook zeer verbaasd dat de vier partijen deze afspraak hebben gemaakt. In geen van de verkiezingsprogramma’s werd een beperking van de giftenaftrek genoemd. De recente evaluatie had, omdat de giftenaftrek het hart van het filantropiebeleid van de overheid is, eerst grondig met de sector en het parlement besproken moeten worden. Er zijn bovendien belangrijke kanttekeningen te plaatsen bij de overwegend economische onderzoeksvragen.”

(ND/Goede Doelen Nederland)