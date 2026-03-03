Herstructurering ANBI geen investering van algemeen nut

De overdracht van activiteiten aan een dochtervennootschap door een ANBI is geen investering van algemeen nut, zo oordeelt de kennisgroep belastingplicht en kwalificatie rechtsvormen van de fiscus.

Een ANBI heeft een product ontwikkeld binnen de kaders van haar algemeen nuttige doelstelling. Dat product zorgbehoevenden en de zorgverleners bij het ontvangen respectievelijk verlenen van zorg. De ANBI wil de verkoopactiviteiten van het product onderbrengen in een dochtervennootschap, maar het intellectueel eigendom van het product blijft achter bij de ANBI. Daartoe worden de verkoopactiviteiten aan de dochtervennootschap overgedragen tegen uitreiking van aandelen.

Beoordeling per geval

De ANBI wil weten of deze constructie een algemeen-nut-investering is. Dat is niet het geval, zo laat de kennisgroep weten. De overdracht van eigen activiteiten tegen uitreiking van aandelen in een dochtervennootschap wordt aangemerkt als herstructurering van bestaande activiteiten en kwalificeert daardoor niet als algemeen-nut-investering als bedoeld in het Besluit algemeen nut investeringen.

“Als een investering niet kwalificeert als een algemeen-nut-investering, dan wordt aan de hand van de feiten en omstandigheden beoordeeld of het aanhouden van het aandelenbelang nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de ANBI.”

Geen bevordering eigen doelstellingen

Ter achtergrond geeft de kennisgroep mee dat de overdracht van activiteiten tegen uitreiking van aandelen wordt gezien als een bepaalde vormgeving van de concernstructuur en daarmee als herstructurering van activiteiten. Daarmee wordt niet voldaan aan de voorwaarde dat een investering het verwezenlijken of bevorderen van de eigen doelstellingen moet nastreven. “Ook uit de passages in de parlementaire geschiedenis volgt dat het geschetste kader niet is bedoeld voor herstructureringen.”

Wanneer geen sprake is van een algemeen-nut-investering, wordt beoordeeld of de ANBI het daarmee gemoeide vermogen nodig heeft voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de ANBI. “Deze beoordeling vindt plaats door de competente inspecteur aan de hand van de feiten en omstandigheden van het geval.”