Wanneer en waarvoor gebruik je OneDrive, Teams en SharePoint?

Efficiëntie op de werkplek belangrijk. Omdat we steeds meer hybride werken, worden alle applicaties over de schutting gegooid. Wij merken dat er veel onduidelijkheid is wanneer en waarvoor je OneDrive, Teams en SharePoint gebruikt. Waar sla je je documenten op? In dit blog leggen we uit hoe OneDrive, Teams en SharePoint van Microsoft naadloos samenwerken om jouw productiviteit te verhogen.

OneDrive

OneDrive gebruik je als persoonlijke opslag. Het biedt je de mogelijkheid om bestanden veilig in de cloud op te slaan en overal te openen. Het synchroniseert automatisch met al je apparaten, zodat je altijd toegang hebt tot de nieuwste versie van je documenten.

Teams voor communicatie en samenwerking

Teams fungeert als een centraal platform voor communicatie en samenwerking. Of je nu chat, vergadert of samenwerkt aan documenten, Teams integreert alle functies die je nodig hebt in één gebruiksvriendelijke interface.

SharePoint als DMS

SharePoint helpt je bij het organiseren, delen en beheren van informatie en documenten binnen je organisatie. Met krachtige zoekfuncties en integratie met andere Microsoft-tools zorgt SharePoint voor een gestroomlijnde workflow.

Hoe OneDrive, SharePoint en Teams samenkomen

Integratie: Documenten die in OneDrive zijn opgeslagen, kunnen eenvoudig in Teams worden gedeeld voor realtime samenwerking. Hierdoor hoef je nooit meer te zoeken naar de laatste versie van een bestand.

Eenvoudige toegang: Of je nu thuis, op kantoor of onderweg bent, je hebt altijd toegang tot je documenten via OneDrive en Teams. Dit maakt werken op afstand een fluitje van een cent.

Efficiënte projectbeheer: Met SharePoint kun je projectdocumenten centraal opslaan en delen, wat samenwerking en communicatie binnen teams verbetert. SharePoint's krachtige zoekfuncties maken het eenvoudig om informatie snel te vinden.

3 praktische tips

Synchroniseer regelmatig om ervoor te zorgen dat je altijd de meest actuele documenten hebt.

Maak gebruik van Teams-kanalen voor georganiseerde communicatie binnen verschillende projecten of afdelingen.

Gebruik SharePoint-sites om teamdocumenten en informatie te centraliseren en eenvoudig toegankelijk te maken.

Met deze tools kan je je workflow optimaliseren en je productiviteit verhogen. Microsoft biedt een krachtig ecosysteem voor modern werken dat zich aanpast aan jouw behoeften en voorkeuren. Of je nu een kleine ondernemer bent of werkt in een groot bedrijf, de combinatie van OneDrive, Teams en SharePoint biedt je de tools die je nodig hebt om effectief en efficiënt te werken. Door deze tools optimaal te gebruiken, kun je je werkplek transformeren en je productiviteit een boost geven.

Wil jij SharePoint (M365) gebruiken als DMS voor jouw accountantskantoor? En ben je vooral opzoek naar structuur en standaardisatie? Dan is DailyDrive de ideale oplossing. Met ons SharePoint DMS is elke SharePoint Site op dezelfde manier gestructureerd. En met onze unieke accountancy integraties zorgen wij ervoor dat documenten altijd op de juiste plek automatisch worden opgeslagen.

Meer weten? Lees meer over SharePoint DMS voor accountants >