“De automatische workflow was de doorslaggevende factor”

Fiscalys, opgericht in 2008, heeft zich gaandeweg steeds meer gespecialiseerd in medische vrije beroepers. Arieke Lubberink, eigenaar en belastingadviseur, deelt hoe Radar360 de ruggengraat vormt voor alle werkzaamheden van zowel haarzelf als haar negen collega’s op kantoor.

“Zes jaar geleden zijn wij gestart met het digitaliseren van alles, waarbij Radar360 een centrale rol heeft gespeeld,” vertelt Arieke Lubberink.

“Onze klanten hebben een dashboard waar ze dagelijks kunnen zien hoe het bedrijf ervoor staat. Door Radar360 hebben ik en mijn collega’s meer ruimte gekregen voor onze adviesrol. Klanten bellen ons nu voor van alles, zelfs voor zaken waar we oorspronkelijk geen verstand van hadden.”

De kracht van automatisering

Er zijn veel CRM-pakketten bijgekomen in de loop der jaren, maar voor Fiscalys was de automatische workflow van Radar360 de doorslaggevende factor. “Onze hele planning is op Radar360 gebaseerd. Zodra taak 1 is afgerond, wordt automatisch taak 2 geactiveerd. Dit bespaart ons veel tijd en zorgt ervoor dat we als management minder hoeven in te grijpen en meer vertrouwen kunnen hebben in het proces. Dit is ook de hoofdreden dat wij bij Radar360 blijven,” legt ze uit.

Compleet en makkelijk werkbaar

“Collega’s starten ’s ochtends vanuit Radar al hun taken en acties op. Wij als management zorgen dat dit goed gevuld is. In Radar360 worden alle klantgegevens zo volledig mogelijk weergegeven. Alle documenten slaan we op en daarnaast worden alle e-mails direct vanuit Outlook opgeslagen.”

Ze vervolgt: ”Ook halen we specifieke rapporten uit Radar360, afhankelijk van wat we nodig hebben, zoals omzet per medewerker of klant. Dit helpt ons volledig overzicht te houden over het onderhanden werk en de budgetten van abonnementen te bewaken.”

Automatische workflow

Arieke Lubberink benadrukt de unieke functionaliteiten van Radar360 die niet in andere pakketten te vinden zijn. “We groeien best wel hard. Zo kregen we er afgelopen week drie nieuwe klanten bij. Het mooie is dat je ze eerst aanmaakt als prospect en dat dan negentig procent van alle benodigde informatie er al instaat. Wanneer je ze dan aanvinkt bij ‘klant’ worden vervolgens alle mapjes in SharePoint aangemaakt.”

Ze voegt toe: “Wanneer je een nieuwe klant hebt, maak je eenmalig de klantkaart aan, zet je de jaarlijkse taken erin zoals aangifte, jaarrekening en administratie, en koppel je de taak aan een medewerker voor uitvoering. Die is dan verantwoordelijk. Je klikt dus één keer het rijtje aan en dan staat alles voor het komende jaar goed.”

Klantgerichte helpdesk

Daarnaast prijst Lubberink de klantenservice van Radar360: “We hebben veel contact met de helpdesk. Ze denken goed mee, stellen oplossingen voor en nemen feedback serieus in de ontwikkelingsfase. Er is geen drempel om te bellen, wat het werken met Radar360 zeer aangenaam maakt.”

Persoonlijke touch

Een ander aspect dat ze waardeert, is de mogelijkheid om het dashboard naar eigen stijl aan te passen. “Wat voor mij heel goed werkt, zijn de verjaardagen van een klant. Ik zie dat direct op mijn scherm. Wanneer je ze dan even een appje stuurt, wordt dat enorm gewaardeerd door klanten,” zegt ze.

