KRC Van Elderen mikt op fiscalisten uit het westen

KRC Van Elderen heeft vestigingen in Apeldoorn, Ommen, Wezep en Zwolle, maar ook in Amsterdam. Het bedrijf zet met de campagne in op het creëren van rust in de hectiek van een veranderende wereld. ‘

Met onze campagne gaan we samen op zoek naar de kern. We nodigen je uit om jezelf opnieuw te verbinden met je thuis, je passies en je waarden. Om een stap terug te zetten naar de dingen die er écht toe doen. Dat vinden we bij KRC Van Elderen namelijk belangrijk. Want als jij leeft naar jouw kernwaarden, dan geeft dat energie. En met die goede energie is het leven leuker. Ook je werk. Wat ons betreft past dat volledig in ons DNA met Hart voor resultaat’, zo is de belofte.

Adviseurs naar het oosten lokken

In de campagne komen fiscale collega’s aan het woord die hun persoonlijke kernwaarden delen, zoals ‘leergierig en ambitieus’, ‘als je niets riskeert, riskeer je alles’ en ‘streef er niet naar om een succes te zijn, maar om van waarde te zijn’. De campagnevideo is opgenomen in de buurt van Ommen. KRC Van Elderen wil daarmee vooral belastingadviseurs uit de Randstad trekken: ‘Werk je in het westen en ben je het zat om in de file te staan omdat het te veel vrije tijd kost? Ben jij diegene die samen met ons terug wil naar de kern?’