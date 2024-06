Tweede Kamer verbiedt belastingadvies door trustkantoren

Volgens de indiener is op dit moment het geldende verbod op het verlenen van trustdiensten aan cliënten aan wie door hetzelfde trustkantoor ook al belastingadvies gegeven is niet altijd voldoende handhaafbaar, omdat ten tijde van het aangaan van trustdienstverleningen niet is vast te stellen aan welke cliënten in het verleden belastingadvies is gegeven.

Het bij de Wijzigingswet financiële markten 2024 ingediende amendement voorziet in een aanpassing van de wetgeving om deze handhaafbaarheid te vergroten door, in lijn met een advies van De Nederlandsche Bank, belastingadvies door de trustsector in zijn geheel te verbieden.

Van der Lee is van mening dat alleen het inzichtelijk maken van de in het verleden gegeven belastingadviezen een voldoende waterdichte oplossing biedt, bijvoorbeeld omdat dat belastingadvies of de trustdienstverlening gefactureerd wordt aan een op papier separate entiteit.

‘Agressieve fiscale structuren’

Een verbod op belastingadvies zou als sluitstuk dienen op reeds genomen maatregelen en de handhaafbaarheid vergroten, stelt de indiener. Tenslotte is belastingadvies van de trustsector volgens Van der Lee ‘in de regel gericht op het faciliteren van agressieve fiscale structuren om belasting te ontwijken en is het in het maatschappelijk belang om hier paal en perk aan te stellen.’

Download het amendement