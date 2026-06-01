Svalner Atlas in handen van Amerikaanse tax-gigant

Ryan is met een omzet van een kleine € 600 miljoen naar eigen zeggen het grootste gespecialiseerde belastingkantoor ter wereld en levert ook eigen software. Met de overname, waarmee naar verluidt 400 miljoen dollar gemoeid is, breidt het bedrijf stevig uit in Europa. Begin dit jaar nam private-equitybedrijf Neuberger Berman nog een minderheidsbelang in Ryan.

Zweedse basis

Svalner Atlas ontstond in 2024 door een fusie van de Scandinavische Svalner Group en het Nederlandse Atlas Fiscalisten. Het telt 450 medewerkers, verdeeld over vestigingen in Amsterdam, Kopenhagen, Göteborg, Helsinki, Oslo, Stockholm en Turku. Het vertegenwoordigt het internationale WTS-netwerk, dat in Duitsland vorig jaar nog het Zweedse EQT als investeerder aan boord haalde. Eerder dit jaar startte EQT in het Verenigd Koninkrijk een WTS-vestiging. Svalner Atlas heeft nu nog Consolid, eveneens een Zweedse PE-investeerder, achter zich staan. Die stapte in ten tijde van de fusie.

EQT afgetroefd

De aankoop is een belangrijke mijlpaal in de Europese expansiestrategie, aldus Ryan, dat al diverse vestigingen heeft in Europa, met het accent op het Verenigd Koninkrijk. De transactie wordt naar verwachting in het derde kwartaal afgerond. Volgens de Financial Times had ook EQT zijn zinnen gezet op een overname van Svalner Atlas, maar is het afgetroefd door de Amerikanen. EQT is Europa’s grootste PE-partij en heeft een budget van ruim een half miljard om het WTS-netwerk verder uit te bouwen in Europa.

Svalner Atlas blijft onder eigen naam actief, met het huidige management. Viktor Sandberg, president Northern Europe, wordt lid van het bestuur van Ryan Tax Holdings.