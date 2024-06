Verontrustende groei criminele activiteiten op internet

Ruim twee miljoen Nederlanders waren in 2023 het slachtoffer van online criminaliteit. Ze verliezen het vertrouwen in de digitale infrastructuur, blijkt uit Cybercrimebeeld Nederland van het OM.

Weinig nodig om in korte tijd veel geld te verdienen

De nadruk in het rapport ligt op criminelen die hun activiteiten richten op ICT-systemen. Het Openbaar Ministerie en de politie zien hoe datadiefstal- en handel met name onder jonge criminelen toenemen. Op internet is via Telegram, fora en het dark web van alles te vinden over diensten, producten en handleidingen. Volgens Hoofd Operatiën, Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies en portefeuillehouder cybercrime bij de politie, Stan Duijf kom je met weinig geld een heel eind om met slechts enkele slachtoffers veel geld te verdienen.

“Verder zien we dat cybercriminelen gestolen data kopiëren, waarna ze gelijk overgaan tot afpersing in plaats van het eerst te versleutelen. Die data worden vervolgens verrijkt met bijvoorbeeld andere datasets en doorverkocht”, legt hij uit.

Jonge criminelen

Het OM en de politie zien ook dat de daders van online criminaliteit heel jong blijken te zijn, vaak 25 jaar of nog jonger. De jongeren komen via het spelen van online games al gauw in de wereld terecht van cybercrime wat ook leidt tot traditionele misdaad. Bij minderjarige verdachten zijn geregeld wapens, munitie en explosieven gevonden. Via illegaal wapenbezit spoort de politie ook wel eens verdachten van cyberdelicten op.

De emotionele schade bij cybercrime is vaak groter dan de financiële schade. De slachtoffers krijgen te dealen met victim blaming waardoor ze dubbel slachtoffer zijn. Uit de publicatie blijkt verder dat het lastig is om cybercrime aan te pakken. Het is van het grootste belang om de verschillende perspectieven en belangen tegen elkaar af te wegen. Daarbij spelen publieke en private partners een voorname rol.

Cybercrimebeeld Nederland 2024