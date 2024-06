‘Belastingdienst heeft niets geleerd van toeslagenaffaire’

Sevink vertelt over zijn ervaringen met de fiscus in een ingezonden stuk in Dagblad van het Noorden. Nadat hij bij zijn btw-aangifte – Sevink is freelancer – vergat iets in te vullen kreeg hij een ‘naheffingsaanslag omzetbelasting’ met een ‘torenhoog bedrag’. Omdat hij zijn omzetbelasting niet zou hebben aangegeven én niet hebben overgemaakt, kreeg hij een ‘schatting’ van het bedrag dat hij moet afdragen. ‘Twee keer te hoog en anderhalf maal zo hoog als het hoogste bedrag dat ik ooit aan omzetbelasting heb hoeven af te dragen’, schrijft Sevink. Daarnaast krijgt hij een boete van 50 euro voor het niet betalen en een boete van 68 euro voor het niet doen van aangifte.

Wachten tot maandag

Geagiteerd stormt hij de trap op naar zijn werkkamer en duikt in de papieren. Gelukkig blijkt hij een print te hebben gemaakt van de aanslag. Dat is het bewijs dat de fotograaf wel degelijk aangifte heeft gedaan. Bovendien kan hij bewijzen dat hij op tijd heeft betaald. Iemand bij de Belastingtelefoon legt vriendelijk uit dat Sevink vergeten is de aangifte te ondertekenen en te versturen. De medewerker kan in haar computer zien dat hij de aangifte heeft ingevuld, maar alleen de allerlaatste handeling heeft overgeslagen. Advies: verstuur hem alsnog, dan komt het goed.

Opnieuw een brief

Zo gezegd, zo gedaan. Maar een week later ontvangt de fotograaf opnieuw een brief, dit keer ‘Mededeling omzetbelasting’ geheten. Sevink moet nu ongeveer de helft van het oorspronkelijke bedrag betalen. Bij de Belastingtelefoon vertelt een medewerker dat hij alleen nog de boete voor het niet doen van aangifte hoeft te betalen. Dan komt het goed. ‘Ik zal nog wel een paar brieven ontvangen, want ambtelijke molens…’

De conclusie van Sevink: ‘In plaats van mij te behandelen als een burger die – heel menselijk – een vergissing heeft gemaakt, word ik behandeld als fraudeur. Daarmee toont de Belastingdienst klip en klaar aan niets te hebben geleerd van de toeslagenaffaire.’

Mank

Dat lijkt echter een wat al te boude gevolgtrekking van de fotograaf. Alleen al het feit dat hij vriendelijk te woord werd gestaan en dat de verhogingen met slechts twee gesprekken werden teruggedraaid, maakt duidelijk dat de vergelijking met de toeslagenaffaire een beetje mank gaat.