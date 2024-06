Koenders sluit aan bij Vermetten

Vermetten | accountants en adviseurs heeft het aantal vestigingen in Oost-Brabant uitgebreid met Koenders Advies.

Vermetten telt inmiddels zo’n 400 medewerkers op diverse locaties in Noord-Brabant. Met Koenders Advies haalt Vermetten een bedrijf in huis dat specialistische advisering biedt voor familie, bedrijf, vermogen en dga, waaronder herstructurering, fusies, estate planning, bedrijfsopvolging en echtscheiding. Koenders blijft met het team van 20 medewerkers actief vanuit de huidige locaties in Uden en Den Bosch onder de naam Koenders Vermetten | accountants | adviseurs | family business.

Vermetten is de nummer 31 in de AV-Top 50 met een omzet van 24 miljoen euro over 2022; het actuele omzetvolume bedraagt inmiddels zo’n 40 miljoen euro.