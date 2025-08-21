Vermetten presenteert tweede impactverslag

Accountants- en advieskantoor Vermetten heeft zijn tweede impactverslag gepubliceerd. In het document worden de resultaten van 2024 en de ambities voor 2025 samengebracht, met nadruk op duurzaamheid, goed bestuur en zorg voor medewerkers.

Een belangrijk thema in het verslag is de reductie van CO₂-uitstoot. Het woon-werkverkeer van medewerkers leverde in 2024 ruim 18 ton minder uitstoot op dan een jaar eerder. Ook zakelijke kilometers en vliegreizen namen af, mede door een aangescherpt mobiliteitsbeleid. Vanaf januari 2025 verstrekt het bedrijf alleen nog elektrische leaseauto’s; inmiddels is 30 procent van het wagenpark elektrisch. Het aantal laadpunten groeide naar 48.

Vestigingen

De huisvesting van het bedrijf werd eveneens onder de loep genomen. Alle elf vestigingen beschikken nu over verduurzamingsrapportages, waarvan de helft energielabel A of hoger heeft. Eén rijksmonument is uitgezonderd van de labelplicht, maar wordt alsnog verduurzaamd met als doel energielabel A++ binnen anderhalf jaar.

Ook afvalstromen kwamen in beeld. Papier wordt inmiddels op acht locaties gescheiden, plastic op zes. Het streven is dat in 2025 op alle vestigingen afval wordt gescheiden in papier, PMD, GFT, restafval en gevaarlijk afval.

B Corp-status

Het accountantskantoor behaalde in 2024 de internationale B Corp-certificering, met een score van 82,6 punten. Deze certificering geldt als erkenning voor bedrijven die winst en maatschappelijke impact willen combineren. Daarnaast was Vermetten mede-initiatiefnemer van B Local Brabant, een netwerk van organisaties met duurzame ambities.

Het bedrijf ontving bovendien de Yuki Sustainability Award voor zijn inspanningen om duurzaamheid en duurzaam boekhouden onder de aandacht te brengen.

Focus op medewerkers

Volgens Vermetten ligt de belangrijkste prioriteit bij de eigen medewerkers. Uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek in 2024 kwamen uitsluitend scores van 7 of hoger. Het ziekteverzuim bedroeg in de eerste helft van 2025 4 procent. Om de werk-privébalans te verbeteren, worden onder meer leasefietsen, mentale gezondheidstrainingen en flexibele werkmogelijkheden aangeboden.

Het aandeel vrouwen in het personeelsbestand steeg licht naar 52 procent. In de topfuncties groeide het aandeel vrouwelijke aandeelhouders en certificaathouders van 16 naar 19 procent. Vermetten ondertekende het NBA-convenant Diversiteit & Inclusie en levert een ambassadeur aan de landelijke werkgroep.

Goed bestuur

Naast duurzaamheid en personeel legt Vermetten in het impactverslag nadruk op governance. Het kantoor hanteert een fraudemeldbeleid en voert een systematische integriteitsrisicoanalyse uit om risico’s op witwassen en terrorismefinanciering te beheersen.

Voor de komende periode stelt het bedrijf nieuwe doelen. Zo wil het de CO₂-uitstoot verder in kaart brengen en een concreet reductieplan opstellen, met de CO₂-prestatieladder als richtpunt. Ook wordt gewerkt aan voorstellen voor compensatiemaatregelen. Daarnaast staan maatschappelijk verantwoorde teamuitjes en meer zichtbaarheid van projecten met maatschappelijke impact op de agenda.