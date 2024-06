CROP breidt uit met nieuwe dienst: duurzaamheid & CSRD

Met het aantrekken van Bernardo Korenberg (1 maart 2024), directeur ESG Consulting en Ferdy van Beest (1 mei 2024), directeur Duurzaamheid & Verslaggeving heeft CROP kennis en ervaring in huis gehaald op het gebied van duurzaamheid, transformaties en verslaggeving.

Continuïteit van de organisatie

Bernardo Korenberg: “Als director ESG consulting ondersteun ik ondernemingen bij de ontwikkeling en implementatie van hun duurzaamheidsstrategie. Ik help ondernemers kansen te benutten en risico’s te beheersen, zodat ze niet alleen een positieve impact maken op de samenleving en het milieu maar ook duurzaam succes en groei realiseren. Het draait tenslotte ook om de continuïteit van de organisatie.”

Ferdy van Beest (l) en Bernardo Korenberg (r)

Veel bedrijven nog niet klaar voor CSRD-rapportage

Ferdy van Beest is expert duurzaamheid en verslaggeving. “Ik richt me vooral op sustainability reporting, strategische uitwerking van duurzaamheid op businessmodellen en de incorporatie van duurzaamheid en verslaggeving bij ondernemingen. Veel bedrijven moeten vanaf dit jaar gaan voldoen aan de CSRD-rapportage en zijn daar nog helemaal niet klaar voor. Daarnaast ondersteunen we ondernemingen met de assurancevereisten vanuit de accountant. Wij kunnen ze daarbij helpen.”

Creëren van meer duurzame impact

Ton van Deijl, bestuurder bij CROP en portefeuillehouder Duurzaamheid & CSRD: “Het doel van Duurzaamheid & CSRD bij CROP is klanten helpen met de gevolgen van wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid in hun bedrijf. Allereerst helpen wij klanten te voldoen aan de CSRD-wetgeving en klaar te zijn voor de controle van de rapportage. Daarnaast helpen wij bedrijven bij rapportages en strategieontwikkeling, om duurzaamheidsprestaties te verbeteren en naleving te waarborgen. Vandaar ook de focus van de afdeling op ESG Consulting en CSRD Assurance. Uiteraard kijken we hierbij ook naar de zakelijke doelstellingen van een onderneming.”