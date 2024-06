Alfa sponsort Friese Pride-boot

De Friese Pride-boot zag deelname aan Amsterdam Pride bijna in het water vallen, maar een donatie van Alfa Accountants bracht redding.

Eindelijk leek het erop dat Friesland voor het eerst sinds 2019 weer een eigen boot zou laten meevaren tijdens Amsterdam Pride. Maar de afgelopen weken zat het behoorlijk tegen. Een gemeentelijke subsidieaanvraag werd geweigerd, steun in Provinciale Staten en de gemeenteraad kwam niet of nauwelijks van de grond. Hierop dreigde de Friese Pride-boot uit geldgebrek in de haven te moeten blijven.

Donatie

Een oproep op social media werd gezien door mensen van accountantskantoor Alfa in Leeuwarden. ‘De oproep werd gedaan door iemand die regelmatig voor ons werkt,’ vertelt vestigingsdirecteur Sicco de Vries. ‘Toen ook nog bleek dat de vrouw van een collega zou meevaren op de Friese Pride-boot wilden we iets doen middels een donatie.’

De Vries zegt diversiteit belangrijk te vinden. ‘Iedereen moet zich welkom voelen. Daarbij geloven wij erin dat diversiteit je beter en creatiever maakt.’ Omdat de Friese Pride-boot meer donaties heeft ontvangen, kan het schip op 3 augustus gewoon meedoen aan de befaamde Amsterdamse grachtentocht. Er zal zeker een afvaardiging van Alfa Friesland aan boord zijn. Of De Vries zelf van de partij is, kan hij nog niet zeggen. ‘Ik wil graag en doe mijn best.’