Flynth nieuwe sponsor BEAT Cycling Club

Flynth is sinds deze maand sponsor van BEAT Cycling Club, de grootste wielerclub van Nederland. Het accountantskantoor wil door de samenwerking het eigen merk versterken en verder bouwen aan de landelijke bekendheid.

BEAT is een professionele wielerclub, met een sterke eigen identiteit. Een club met een eerste team met bekende namen als Olympisch kampioen Matthijs Büchli, wereldkampioen Yoeri Havik en de recentelijk toegetreden oud-renner (en nu journalist) Thijs Zonneveld. Maar BEAT is ook een club waar iedereen zich bij kan aansluiten en renner kan worden, een club met een eigen naam en identiteit, in tegenstelling tot de traditioneel gesponsorde wielerploegen. Daarmee verandert BEAT het businessmodel van de wielersport fundamenteel.

N.E.C.

Het is niet voor het eerst dat van origine Gelderse Flynth in sportsponsoring stapt. Van 2012 tot 2019 was het accountantskantoor (hoofd)sponsor van voetbalvereniging N.E.C. De naam van Flynth stond toen ook op het shirt van de professionele voetbalploeg. Verder sponsort het bedrijf tal van regionale en lokale (sport)evenementen.