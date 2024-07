Crowe Foederer gaat sponsorship aan met PSV

Als ‘Partners in Progress’ zal Crowe Foederer in dit samenwerkingsverband kennis en ervaring in team- en bedrijfscoaching bundelen. Daarnaast zal naam en logo van het kantoor te zien zijn op de trainingskleding van de coaching staf van PSV 1, PSV Vrouwen en Jong PSV. De samenwerking loopt in elk geval tot medio 2027.

Vooruit

‘PSV als club streeft naar vooruitgang, een streven dat gedeeld wordt door de gehele Brainportregio. Ook de klanten van Crowe Foederer hebben een gemeenschappelijk doel: beter worden, groeien en zich ontwikkelen’, zo stelt een persbericht. ‘We verwelkomen met Crowe een zeer waardevolle partner, die ons met haar expertise op meerdere vlakken kan ondersteunen’, vertelt commercieel directeur Frans Janssen van PSV. ‘Crowe en PSV zijn elkaar niet vreemd, want we kennen elkaar al een langere periode. Met de toetreding tot onze sponsorpiramide en een prominente plek op de trainingspakken van de staf, wordt de samenwerking geconcretiseerd. Ze heeft daarbij, als coach van de stafleden van PSV, voor een unieke propositie gekozen.’

Prestatieklimaat

‘Met ons uitgebreide dienstenaanbod zijn we veel meer dan een traditioneel accountants- en advieskantoor. Met name door ons brede scala aan HR- en technologiediensten kunnen we ondernemers en non-profit organisaties volledig ontzorgen op al hun vraagstukken,’ aldus Johan Daams, CEO van Crowe Foederer. Ondernemers vertrouwen op hun adviseur en accountant als cruciale coach om de te nemen stappen in hun zakelijke ambities te toetsen of uit te stippelen. Kortom, zowel onze ondernemerscoaches als coaches in de sport zijn verantwoordelijk voor én spelen een cruciale rol in het creëren en faciliteren van het juiste prestatieklimaat.

Van Gaal

Sinds begin dit jaar heeft Crowe Foederer ook een samenwerking met Louis van Gaal. Daarover zei Daams: ‘We willen onze landelijke naamsbekendheid richting klanten en vooral de arbeidsmarkt verder vergroten. Op een manier die bij ons past: met vakkennis, no-nonsense, recht door zee, respect, aandacht voor het individu, het team en oog voor maatschappelijke verantwoordelijkheid.’

En Louis van Gaal is de verpersoonlijking van de wijze van werken bij Crowe Foederer, aldus Daams. ‘Dat maakt Van Gaal de magneet van onze campagne om ons doel te bereiken. Authentiek zijn en blijven is de kracht van zowel Crowe Foederer als Louis van Gaal. Naast groei en ambities komen in de campagne leiderschap, talentontwikkeling, innovatie en maatschappelijke betrokkenheid aan bod. Allemaal kwalificaties waaraan de buitenwereld Louis van Gaal en waarin hij zichzelf herkent. Normen en waarden, structuur, organisatie, individu, persoonlijkheid, grenzen en vrijheid zijn verder belangrijke elementen van zijn (voetbal)filosofie die ‘de totale mens’ omvat.’